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Tesla'dan BMW ve Mercedes'e rakip model

Tesla Motors'un merakla beklenen fiyat/performans aracı Model 3'ün ilk üretimi gerçekleşti. Temmuz ayında 30 adet üretilmesi hedeflenen Tesla Model 3, BMW 3 serisi ve Mercedes C serisine rakip olarak geliyor.

09 Temmuz 2017 Pazar 14:48
Tesla'dan BMW ve Mercedes'e rakip model

Elektrikli otomotiv öncüsü Tesla Motors’un yeni göz bebeği Model 3’ün üretimi sabırsızlıkla bekleniyor. Tanıtımı geride bıraktığımız yol gerçekleşen fiyat/performans aracı, kısa sürede 400 bin ön sipariş alarak rekor kırmıştı. Tanıtım gecesi Tesla’nın kurucusu ve CEO’su Elon Musk, 2017’in ikinci yarısından itibaren Model 3’ün üretimine başlanacağı ve yıl sonuna gelindiğinde tam kapasiteli üretime geçileceğinin müjdesini vermişti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Tesla Motors, her zaman olduğu gibi yine sözünde durdu ve temmuz ayının gelmesiyle ilk aracını üretti. Test araçları haricinde, sahibine teslim edilmek üzere üretilen ilk Tesla Model 3’ün fotoğrafı, Musk tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

 Hem boyut olarak hem de sahip olduğu özellikler bakımından Model S’ten geride olan Tesla Model 3, şirketin bu zamana kadar ürettiği en ekonomik araç. Model 3’ün satış fiyatı 35 bin dolardan başlıyor. Tesla’nın BMW 3 serisi ve Mercedes C serisine rakip olarak piyasaya sürdüğü Model 3, D segmente yeni bir renk katacak gibi görünüyor.

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yine Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bu ay 30 adet Model 3’ün üretileceğini, önümüzdeki ay bu sayının 100’e çıkacağını ifade etmişti. Üretimin kademeli olarak artacağını ifade eden CEO, eylülde üretimin 1500 araç sayısına, aralık ayına gelindiğinde ise 20 bine ulaşacağının müjdesini vermişti.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 14:48
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