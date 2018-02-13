Tesla Türkiye'ye mağaza açıyor

Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markası Tesla'ın ilk etapta Türkiye'de servis kurması öngörülüyor.

6 AY İÇİNDE HİZMETE ALACAK

Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre, Tesla'nın Avrupa merkezi Hollanda, İstanbul'un Anadolu yakasında servis alanı araştırıyor. Tesla, 6 ay içinde servisi hizmet vermeye başlayacak. Serviste ayrıca tanıtım amaçlı olarak 3-4 araç hayranlarıyla buluşacak.



Tesla 2019'da da İstanbul'da popüler bir mekanda showroom açmasıda bekleniyor. Tesla Model S ve Model X'e göre daha makul fiyatlı Model 3 ile Türkiye'ye hızlı giriş yapmayı amaçlıyor.