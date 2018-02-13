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Tesla Türkiye'ye mağaza açıyor

Bu yıl İstanbul'da önce servis açmasını planlayan şirket, daha sonra showroom açacağını açıkladı.

13 Şubat 2018 Salı 08:46
Tesla Türkiye'ye mağaza açıyor

Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markası Tesla'ın ilk etapta Türkiye'de servis kurması öngörülüyor.

6 AY İÇİNDE HİZMETE ALACAK

Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre, Tesla'nın Avrupa merkezi Hollanda, İstanbul'un Anadolu yakasında servis alanı araştırıyor. Tesla, 6 ay içinde servisi hizmet vermeye başlayacak. Serviste ayrıca tanıtım amaçlı olarak 3-4 araç hayranlarıyla buluşacak.

Tesla 2019'da da İstanbul'da popüler bir mekanda showroom açmasıda bekleniyor. Tesla Model S ve Model X'e göre daha makul fiyatlı Model 3 ile Türkiye'ye hızlı giriş yapmayı amaçlıyor.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 08:46
  1. Tesla
  2. İstanbul

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