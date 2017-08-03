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Tesla Model 3 ile menzilini 550 kilometreye yükseltti

Tesla ‘’Model 3’’ sonunda yollara çıktı. Kısa süre içerisinde 370 binden fazla sipariş alan ‘’Model 3’’, Tesla’nın şu ana kadarki en uygun elektrikli aracı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 17:55
Tesla Model 3 ile menzilini 550 kilometreye yükseltti

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Fremont kentinde bulunan fabrikasında görkemli bir etkinlikte ‘Model 3’ siparişi veren 30 kişiye araçlarını teslim eden şirketin Eylül sonuna kadar 1500 kişiye daha siparişlerini ulaştırması bekleniyor. Yıl sonunda ise rakamın 20 bine çıkması bekleniyor. Yurt dışı siparişlerine 2018 yılının ikinci yarısında başlaması beklenen şirketin 2018 hedefi 500 bin adet ‘’Model 3’’ üretmek.

35 BİN DOLARDAN SATIŞA ÇIKACAK

Model 3’ün giriş modeli Amerika’da 35 bin dolardan satışa sunulacak. Giriş model 0-100 km hızlanmasını 6 saniyede gerçekleştirebiliyor. Tesla’nın ilk sedan modeli olan ‘’Model 3’’, şirketin daha önceki araçlarında olduğu gibi önde de bagaja sahip. Araç üzerinde iki adet pil (modele göre) yer alıyor. Giriş modelin menzili 350 km iken, Long Range modeli ise 500 km menzile ulaşabiliyor. Daha önceki modellerin aksine yatay dokunmatik kontrol paneline sahip olan Model 3’ün siyah, mavi, kırmızı, beyaz ve iki farklı gümüş rengi olmak üzere toplam 6 farklı renk tercihi bulunuyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 17:55
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