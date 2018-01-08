Tesla Hummer’a kafa tutarsa

Amerikan ordusu tarafından da tercih edilen H2’ye kafa tutan Tesla Model X ise etkileyici elektrikli motorla ürettiği 670 hp’lik gücüyle birçok drag yarışında ünlü spor otomobillerini de geride bırakmıştı. Bu iki canavarın güçlerini ve çekiş üstünlükleri görmek için ilginç bir yönteme başvuran sosyal medya kullanıcıları birbirine bağladıkları araçları ters yönde çekmeye çalışıyor. Tesla sürücüsü tüm teknolojik çekiş modlarını denese de H2’ye karşı gelemiyor. QR Kodu okutarak izleyebileceğiniz videonun sonunda, çekiş sistemini 1. kademeye alan Hummer, Tesla’ya boyun eğiyor.