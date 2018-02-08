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Tesla Motors şirketi en yüksek zararı açıkladı

Elon Musk’ın uzaya gönderdiği SpaceX roketinin ardından Tesla Motors şirketi, şu ana kadarki en yüksek çeyreklik zararı ettiğini duyurdu.

08 Şubat 2018 Perşembe 10:52
Tesla Motors şirketi en yüksek zararı açıkladı

Tesla Motors, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX önderliğinde geliştirilen roketin uzaya gönderilmesinden bir gün sonra duyurduğu verilerde şirketin, 31 Aralık’ta sona eren çeyreklik dönemde 675.4 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı.

SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ın girişimiyle yapılan dünyanın en güçlü roketi, ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden dün uzaya fırlatılmıştı. Rokete Tesla'nın ürettiği ve sürücü koltuğunda astronot giysileri giydirilmiş manken yerleştirilen kırmızı renkli bir otomobil de yüklendiği söylenirken ayrıca aracın radyosunun da David Bowie'nin "Space Oddity" şarkısını çalacağı söylenmişti.

Tesla Motors uzun bir süredir yeni nesil elektrikli arabalar, Model 3 Sedan, yarı kamyonlar ve diğer ürünlerin üretimini finanse ederken, şirketin şu ana kadarki en yüksek zararı 121 milyon dolar olmuştu. Zararın açıklanmasının ardından Tesla Motors, Model 3 Sedan araçlarıyla ilgili hedeflerini de duyurdu. Yeni hedeflere göre şirket, ilk çeyreğin sonuna kadar haftalık 2,500 adet ve ikinci çeyreğin sonuna doğru ise haftalık 5,000 Model 3 Sedan üretmeyi planladığını açıkladı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 10:52
  1. tesla
  2. Elon Musk
  3. Tesla Motors

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  • AliAltun AliAltun 2 sa önce
    Adam dahi bu kesin.ticaret başka iş tabii
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