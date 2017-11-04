Tesla Çin'de fabrika kuracak

Tesla Motors, Şangay hükümeti ile yapılan görüşmeler neticesinde, şehirdeki serbest ticaret bölgesinde yeni bir üretim tesisi kurmak için izin aldı. The Wall Street Journal’ın haberine göre firma bu bölgede tesis planları hakkında bazı kişiler ile görüşmeler yapmaya başladı.



Tesla'dan 2017 yılı başında yapılan açıklamada, Çin piyasasına girilmek istediği bu kapsamda potansiyel üretim tesislerinin incelediğini belirtilmişti. Firma, üretiminin büyük kısmını ABD’de gerçekleştireceğini ve dünya çapında erişimin sağlanabilmesi için yerel tesislere ihtiyacı olmadığını da söylemişti.



Yapılan anlaşmanın ilginç yanı, Tesla’nın bu bölgedeki fabrikanın sahibi olması. Genellikle büyük şirketler, bu tür anlaşmalarda yerel bir üretici ile ortaklık kurmak zorunda kalıyor ancak Tesla bu genellemenin dışında kalıyor. Tesla,Çin'deki üreticiler içerisinde kendi fabrikasının sahibi olacak ilk yabancı otomobil üreticisi olsa da, muhtemelen %25 ithalat vergisine takılacak gibi görünüyor.