TESK’den 15 Temmuz genelgesi

Ülke genelindeki 82 birlik, 13 mesleki federasyona genelge gönderen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin yıl dönümü sebebiyle tüm oda, birlik ve federasyon yöneticilerinin düzenlenecek törenlere iştirak etmesini istedi.



15 Temmuz etkinlikleri kapsamında ortak basın açıklaması yapılacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu törenlere eksiksiz katılım sağlanacak ayrıca, tüm birlik binalarına hazırlanan demokrasi ile ilgili özlü sözlerin yer aldığı pankartlar asılacak ve ortak bir basın metni açıklanacak" ifadelerini kullandı.



15 Temmuz’a ilişkin ortak basın açıklaması ise şu şekilde:

"T.C. Devletinin birlik ve beraberliğini ve milletimizin serbest iradesi ile seçilmiş Cumhuriyet Hükümetimizi ve demokratik rejimimizi açıkça tehdit eden, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe ve devletimizi işgal girişimini, 15 Temmuz’un yıldönümünde yeniden en kuvvetli bir biçimde bir defa daha kınıyoruz. Ahilik gelenek ve kültüründen gelen her zaman devletinin ve milletinin yanında yer alan, aileleri ve yanlarında çalışanlarla birlikte ülkemizin dörtte birini temsil eden esnaf ve sanatkarlarımız, nereden ve kimden gelirse gelsin, darbelere karşı dimdik ayakta olmuş ve ayakta olmaya devam edecektir. Hiçbir zaman cumhuriyet ve rejim düşmanlarına bu mukaddes topraklarda devletimizi ele geçirme fırsat ve imkanı tanınmayacaktır. Dün olduğu gibi bugün ve her zaman milletimiz; ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkacaktır.

Milletimizin asil iradesine dayanan demokrasimizi sahiplenme, yaşatma ve geliştirme noktasında; esnaf ve sanatkarlarımız, her zaman olduğu gibi tek vücut halinde ve sarsılmaz bir irade ile devletimizin, milletimizin ve meşru Cumhuriyet hükümetimizin yanında yer alacaktır.

15 Temmuz 2016’da yüce milletimize ve devletimize acımasızca saldıran kirli ve sapık eller kırılmış ve tüm dünyaya milli iradeye sahip çıkma azim ve kararlılığımız ülke olarak gösterilmiştir. Darbe girişimini takiben ülkemiz büyük bir travma ve sarsıntı geçirmiştir. Elbette ve tabiatıyla ekonomimiz de bu saldırıdan aynı şekilde olumsuz etkilenmiştir. Şükürler olsun ki, milletimizin azmi ve kararlılığı sayesinde kısa bir süre içerisinde bu olumsuzluklar ve badireler atlatılmıştır. Hükümetimizce alınan önlem ve yapılan reform niteliğinde çalışmalar ile ülkemiz hızla toparlanmıştır. İstihdam, ihracat ve büyüme yönlerinden ekonomik hayatımız yerli yerine oturmaya başlamıştır.

FETÖ ve diğer terör örgütlerine fiilen destek olanlar, bu örgütlerin mensupları, örgütle ilişkisi, alakası ve iltisakı bulunanlar, bağımsız Türk Yargısı önünde bir bir hesap vermeye başlamışlardır. Daha güçlü bir Türkiye ve devlet yapısı için, kamu kurum ve kuruluşlarımızdan bunların yandaşları temizlenmiştir. Dimdik ayakta durabilmek, milletimizi ve ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkarabilmek için rehavete kapılmadan çalışmalıyız ve hedeflerimize ulaşmak için birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek gayret ve çaba göstermeliyiz.

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın cesaretli ve kararlı duruşu ile altın harflerle şanlı tarihimize yazdığımız bu destanın yıldönümünde, kanlarını bu topraklara dökerek şehitlik mertebesine erişen 249 şehidimize Allah'tan gani gani rahmet, 2 bin 301 gazimize de yeniden acil şifalar ve iyilikler temenni ediyoruz.

Hiç şüphe yok ki Türkiye Cumhuriyeti, demokrasiye ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerine bağlı kalarak; tek bayrak, tek Vatan, tek millet ve tek devlet ülküsü etrafında sımsıkı kenetlenerek sonsuza kadar varlığını sürdürecektir. Biz esnaf ve sanatkarlar teşkilatı olarak; ülkemizin geleceğine güveniyor, milletler camiası içerisinde ülkemizin hak ettiği en iyi yere, en kısa sürede ulaşacağına, en büyük gücün yüce milletimizin iradesi olduğuna inanıyoruz.”