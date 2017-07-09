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TESK, zorunlu trafik sigortasında havuz sistemine karşı

TESK Genel Başkanı Palandöken, zorunlu trafik sigortasında havuz sisteminin esnafa fayda değil, zarar getireceğini iddia etti.

09 Temmuz 2017 Pazar 11:05
TESK, zorunlu trafik sigortasında havuz sistemine karşı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni başlayacak havuz sisteminde tek amacın sigorta şirketlerinin poliçe düzenlemekten kaçınmasını önlemek olduğunu belirterek, "40 yıldır trafikte olup tek bir kazası bile olmayan esnafı riskli kabul etmek sigorta mantığına da adil bir sigorta sistemine de ters. Bu sistem çözümden çok sorun yaratır. Zorunlu trafik sigortasında havuz sistemi esnafa fayda değil, zarar getirir." ifadelerini kullandı.

Havuza giren tüm ticari araçların sigorta primlerinin yüzde 5,9 ile yüzde 27,3 artacağına işaret eden Palandöken, şöyle devam etti:

"Belki kaza sayısı fazla olanın primi daha fazla artacak ama hiç kaza yapmayanınki de artacak. Dolayısıyla havuz sistemi, esnafın trafik sigortası primini artırmaya yarayacak. Oysa çözüm prim artışından önce kazaların azaltılması için politikalar üretmektir. Türkiye'nin her yerinde kaza riski aynı değil. İstanbul'daki ile ile Ağrı'daki taksici aynı riski taşımıyor. Bırakın farklı illeri, Ankara'nın merkezindeki taksiciyle Şereflikoçhisar ilçesindeki taksici de aynı riske sahip değil. Madem risk grubuna göre prim belirleyen bir sistem getirilmek isteniyor, o zaman bölgesel olarak da riskler tespit edilmeli ve ona göre farklı tavan fiyatlar belirlenmeli."

Palandöken, kalıcı çözüm için kazaların azalmasını sağlayacak politikaların üretilmesi gerektiğini kaydetti.

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 11:05
  1. Havuz Sistemi
  2. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
  3. trafik sigortası
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