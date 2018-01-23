TESK, istihdam desteğinde 16-35 yaş aralığını istedi

Palandöken, yazılı açıklamasında, genç işsizliğinin önüne geçmek amacıyla verilen istihdam desteklerine ilişkin kriterlerin, ekonomiye daha çok katkı sağlaması için esnetilmesi gerektiğini ifade etti.

Üç ve daha az çalışanı bulunan esnaf ve sanatkar, 18 ile 25 yaş arasındaki bir genci işe aldığında, maaş, prim ve vergi desteği sağlandığına işaret eden Palandöken, “Bu ödemeleri bir ay devlet, bir ay esnaf karşılayacak yani bir yıllık maaşın 6 ayı esnaftan 6 ayı da devletten olacak. Devletin bu teşviki hem esnafı hem de iş arayan gençleri oldukça rahatlatacak” değerlendirmesinde bulundu.