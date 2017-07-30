TESK Genel Başkanı Palandöken'den 'kira stopajı' uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iş yerlerinde kira gelirinden doğan vergiyi, birçok uygulamada bu geliri elde eden mükellefin değil, kiracı konumundaki ticaret erbabının ödediğini belirterek, "Mal sahibinin vergisini de biz ödüyoruz, kira stopajı yükü esnafın sırtından kaldırılmalı" ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnafın dükkan açmak için iş yeri sahiplerinin isteklerini kabul etmek durumunda kaldığına dikkati çekerek, bu nedenle yapılan kira sözleşmelerinin net kira üzerinden belirlendiğini ve vergi yükünün de mülk sahibinin değil, kiracı durumundaki esnaf ve sanatkarın üstüne kaldığını bildirdi.

Günümüzdeki birçok uygulamada, iş yerlerinde kira gelirinden doğan vergiyi, bu geliri elde eden mükellefin değil, kiracı konumundaki ticaret erbabının ödediğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Mal sahibinin vergisini de biz ödüyoruz, kira stopajı yükü esnafın sırtından kaldırılmalı. İş yerleri kira olan esnaf ve sanatkarlar, ticari faaliyetlerinden dolayı zarar da etseler bir başkasına ait olan bu vergiyi ödemek zorunda kalıyor. Daha da ötesi, vergiyi esnaf ödüyor ama kağıt üzerinde iş yeri sahibi ödemiş gözüküyor. Stopaj uygulaması, bir tahsilat yöntemi olmaktan çıkıp vergi yükünün bir başkasına devredilmesi şekline dönüştü."

Palandöken, 30 bin lirayı aşan kira gelirlerinde iş yeri sahiplerinin beyanname vermek zorunda olduklarının altını çizerek, iş yeri sahiplerinin beyanname verdiklerini, vergi ödemedikleri gibi üstüne vergi iadesi aldıklarını belirtti.