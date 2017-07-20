TESK Genel Başkanı Palandöken: Çocukları esnafın yanında hayata hazırlayın

Çocukların sorumluluk alanlarının gelişimine ilişkin açıklamada bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatlarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çocuklarımızı hep ‘benim çektiğim zorluğu o çekmesin’ mantığı ile yetiştiriyoruz. Fakat bu onlara para kazanmanın değerini ve zorluğunu, hayatta karşımıza çıkan engellerle baş edebilmeyi öğretmede yetersiz kalıyor. Çocukların kabiliyet ve başarısı yalnızca derslerden geçmek değildir. Yaz tatillerinde kısa süreli olarak bir esnafın yanında çalışarak bir zanaat öğrenebilir, toplum içinde birey olmayı kavrayabilir, sorumluluk alma bilinci kazanabilir ve yeteneklerinin hangi alanda olduğunu daha iyi anlayabilirler” ifadelerini kullandı.

Palandöken, çocukların hayatlarının yalnızca okuldaki başarıları ile şekillenemeyeceğini belirterek, “Çocuklarımızı en iyi okullarda, en iyi şartlarda okusun, hiçbir zorlukla karşılaşmasın diyerek yetiştiriyoruz. Fakat bu onların bazen asıl yeteneklerinin körelmesine veya hiç fark edilememesine neden olabiliyor. Onların hayallerini veya ilgi alanlarını çoğu zaman yanlış okul ve sektörlerde harcıyoruz. Sorumluluk bilinci almayı, sorunlarla başa çıkmayı, girişimciliğin ne kadar önemli olduğunu öğretmekte yetersiz kalabiliyoruz. Karşılarına çıkan her engelde yardımcı olarak onların özgüven gelişimine olumsuz katkıda bulunuyoruz” dedi.

“Çocuklarımızın hepsinin ayrı ayrı yetenekli olduğu alanlar var”

Yaz tatillerinde esnafın yanında kısa süreli çalışmanın çocukların hayatı öğrenmelerine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Palandöken, açıklamasını şunları dile getirdi:

“Çocuklarımızın hepsinin ayrı ayrı yetenekli olduğu alanlar var. Kiminin el becerisi kiminin duygusal zekası kiminin iletişimi yaşıtlarından oldukça üstün olabiliyor. Onların yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak, çalışma disiplini kazanmayı öğretmek için yapılabilecek çok çeşitli yollar var. Bunlardan biri de yaz tatillerinde bir esnafın yanında çalışmalarıdır. Böylelikle para kazanmanın değerini anlayacaklar, özgüvenleri sağlamlaşacaktır. Çocuklarımızı esnafın yanında kısa süreli çalıştırmak belki onların ileride iyi birer girişimci yapacaktır. Bu aynı zamanda 900 yıllık Ahilik geleneğinin devam etmesi açısından oldukça önemlidir. Onların geleceğe sağlam adımlar atmalarını istiyorsak o adımları kendilerinin atmalarına müsaade etmeliyiz.”