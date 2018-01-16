TESK: Esnaf dünyanın yaptığını yapmak istiyor

Palandöken, TESK Genel Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye Esnaf Buluşması”nda yaptığı konuşmada, hükümetin 15 senedir çalışma hayatını kolaylaştırıcı çalışmalar yaptığını belirterek, Başbakan Binali Yıldırım’a teşekkür etti. Esnafın sorunlarıyla ilgili hükümete başvurularında her zaman olumlu sonuç aldıklarını aktaran Palandöken, bundan duydukları memnuniyeti ifade etti. Ahilik mantığıyla hizmet ettiklerini vurgulayan Palandöken, esnafın düzenin savunucusu ve koruyucusu olduğunu kaydetti. Esnafın, büyük zincir mağazalar karşısında haksız rekabete yenik düşmemesi için düzenleme yapılmasını isteyen Palandöken, “Esnaf olarak çok fazla bir şey istemiyoruz. Kuralların koyulmasını istiyoruz. Dünya ne yaptıysa, biz de onu yapalım. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Avrupa’da ne varsa ülkemizde o olsun” diye konuştu.