TESK borç ertelemeden memnun

Palandöken yazılı açıklamasında, Suriye sınırında bulunan Hatay ve Kilis’deki vatandaşlara sağlanan ödeme kolaylıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu illerde faaliyet gösteren tarımsal üreticilerle esnaf ve sanatkarların, Hazine faiz destekli kredi ödemelerinin faizsiz olarak 1 yıl süreyle ertelendiğini anımsatan Palandöken, “Kilis ilinin tamamı için 31 Aralık 2017 öncesindeki vergi ve sosyal güvenlik prim borçları 31 Aralık 2018 tarihine kadar ertelendi” ifadelerini kullandı.