TESK borç ertelemeden memnun
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bakanlar Kurulunun, Hatay ve Kilis’deki vatandaşlara yönelik borç erteleme kararının sevindirici olduğunu belirtti.07 Şubat 2018 Çarşamba 09:24
Palandöken yazılı açıklamasında, Suriye sınırında bulunan Hatay ve Kilis’deki vatandaşlara sağlanan ödeme kolaylıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Söz konusu illerde faaliyet gösteren tarımsal üreticilerle esnaf ve sanatkarların, Hazine faiz destekli kredi ödemelerinin faizsiz olarak 1 yıl süreyle ertelendiğini anımsatan Palandöken, “Kilis ilinin tamamı için 31 Aralık 2017 öncesindeki vergi ve sosyal güvenlik prim borçları 31 Aralık 2018 tarihine kadar ertelendi” ifadelerini kullandı.
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