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Tesettürlüler otelime gelmesin çünkü...

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Club Grand Aqua Hotel, otel ve tatil köylerinde bir dönem tesettürlü kadınlara karşı uygulanan ayrımcılığın son temsilcisi olmaya devam ediyor. Tesettürlü kadınlara koyduğu yasağı cüretkar bir şekilde savunan otel sahibi 79 yaşındaki Fetih Yılmaz Sezer, “Benim otelime gelmesinler” diyecek kadar da pervasız.

08 Ağustos 2017 Salı 09:29
Tesettürlüler otelime gelmesin çünkü...

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Çolaklı mevkiinde bulunan Club Grand Aqua Hotel, 30 yıl öncesinin Türkiye’sinden kalma skandal bir ayrımcılığı uygulamayı sürdürüyor. Havuzlara haşemalı bayanların girmesini engelleyen otel yönetimi, bu yasağı başka bir skandalla savunarak “prensip gereği tesettürlü bayanların otellerine gelmesini istemediklerini” açıkladı.

HER SÖZÜ AYRI SKANDAL

Konuyla ilgili bir okurumuzun şikayeti üzerine aradığımız Club Grand Aqua Otel Yönetim Kurulu Başkanı Fetih Yılmaz Sezer, hem cahilliğini hem de tesettürlü kadınlara bakışını gözler önüne serdi. Tesettürlü bayanların otellerine gelmemesini isteyen Sezer, “O havuzlar yeri geliyor asitle yeri geliyor klorla temizleniyor. Haşemalı bayanlar ise bütün gün haşemalı olarak gezdikten sonra yıkanmadan havuza giriyor. Diğer türlü olsa yıkanarak havuza girecekti. Havuza girmeden mutlaka yıkanmalıdır. Müşterilerimiz değişik bakıyor. Tesettürlü otel var gitsin orada girsin” diyerek pervasızlıkta sınır tanımadı.

MÜŞTERİ İSTEMİYORMUŞ!

Muhabirimize yaptığı açıklamada mesnetsiz ifadelerini sürdüren Sezer, “müşteriler rahatsız oldu” diyerek, kendi sözleriyle de çelişti. Sezer, “Kendi kinlerini boşu boşuna sizin kanalınız aracılığıyla başka tarafa çekmek suretiyle kullanmak istemiyorlar. Düşünün, o havuzlara 5 tane 10 tane haşemalı ya gelir ya gelmez. Yabancı turistler rahatsız olduğu için değil, bizim kendi prensibimiz bu. Tabi giremez. Bu işlerle, öyle basit olay ki bunlar. Bunun ne turizmle, ne hürriyetle ilgisi var Müşteri rahatsız oluyorsa ben ne yapayım kardeşim. Ayrı bir haşema havuzum yok ki. Yanlışsam yanlışsın deyin” dedi.

AVRUPALILAR GELECEKMİŞ

Tesettürlüleri ve Türkleri aşağılayan çirkin ifadeler de kullanan Fetih Yılmaz Sezer, şunları söyledi: “Türk insanı ben buraya 200 lira verdim diyor. Bunu nasıl çıkartırım onun peşine düşüyor. Otelimizde kendi müşterimiz, kendi halkımız çoğaldığı zaman atılan yiyecek 5-6 bidon oluyor. Avrupalı olduğu zaman 1 bidon olmuyor. İnsan altyapısı ve eğitimi anlaşılıyor. Bizde bu eğitime gerekli değeri vermeye çalışıyoruz. Olay budur. Benim tavsiyem bunların maşası olmayın”

Faşizm burada

Bir süredir yeni provokasyonlar sahneye koyulup “kıyafetime dokunma” adıyla sokak eylemleri yapılırken Manavgat’taki skandal, “tesettürlülere yönelik” ayrımcılığın bazı kesimlerde hala sürdüğünü ortaya koydu. Bu faşist uygulama normal bir uygulamaymış gibi sessizlikle karşılanıyor.

HACIYMIŞ

79 yaşında olduğunu belirten, kendisinin eşinin ve kızının da hacı olduğunu savunarak 28 Şubat dönemlerinden kalma trajikomik açıklamaların bir benzerini sergileyen Fetih Yılmza Sezer, “Biz yaptığımız işi bilinçli yapıyoruz. Müslümanlığın ne olduğunu ve daha fazlasını biliyorum. Bizim kendi vatandaşımızın bizdeki konaklama süresi senede bir aydır. Oysa ki bir Alman grup şubat ayında gelirken Kasım ayı sonuna kadar kalıyor. Sadece Avrupalılara açık olarak hareket ettik. Müşterilerimiz Avrupalı olduğu için müşterilerimizin rahatsız olmasını istemiyoruz” dedi.

Fatih Özer-Yeni Şafak

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 09:29
  1. Türkiye
  2. Antalya
  3. 28 Şubat
  4. Avrupa
  5. Manavgat
  • abu abdoabu abdo1 sa önce
    adam haklı Alaman nazilerinehizmet ve servis verirken namuslu örtünenler ne işleri var orada .deşifremi etsinler .sahil boylarında hotel otel tatil k.iyice taramak ve tetkik etmek lazım çok sayıda mit ten askeri ve sivil istihbarat tan eleman çalıştırılmalı her türlü bilgi ivedilikle bakılıp tedbir alınmalı.çünkü israilli alaman rus ve diğerleri turist görünümünde daha namussuzluk yapıyor yerli teröristlerle tezgah kuruyorlar
  • osmanlı boyuosmanlı boyu1 sa önce
    ben gelecemmm. sen beni ve ailemi kapalı olduğum için otele almıcannn öylemmiiiii? bir dene bakalım.
  • KeremKerem1 sa önce
    Gideni almamazlık yapmamalı. Zaten o inançta olan bir insan oraya gitmekten rahatsız olur. Tesettürlü insanlar bildiğim kadarıyla kendi inançlarına uygun otellere gidiyorlar. Bu akit zihniyetide sırf eski şeyleri deşip hortlatmak insanları provake etmek için haber yapıyor işte...
  • HacıHacı1 sa önce
    Maliye bir gözatsın bu şer...
  • 6.Murat6.Murat1 sa önce
    Şimdi bi otel çıkıp açıkları almıyoruz dese dünya ayağa kalkariki yüzlü medeni dünya
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Bu zavallıyı hukuka havale ediyorum, haddini bildirip o otelinin adı dahil herşeyini değiştirin. Ancak bizim de biraz AHLAK öğrenmemiz şart. Ne sırada durmayı ne toplu taşımada gitmeyi öğrenemedik, hoş otobüs sahipleri iyi kazansın diye OTOBÜS SAYISINI ARTTIRMIYAN belediyelerin de ahlakını düzeltirse REİSİM iyi olacak. Tek umut sende risim, başka çare yok.
  • OzkanOzkan1 sa önce
    Ayip etmis
  • MyavuzMyavuz1 sa önce
    İnsan var Allah'a kul olur. İnsan var, paraya, karıya, arzularına ve kullara kul olur.Tanıdığım yaşlı bir amca, "evladım İsa Mesihin eşşeği mekkeye gitmekle hacı olmaz" derdi.Hacılık Allahtan başkasına; kullara,paraya,karıya kul olmamaktır.
  • müslüman gençmüslüman genç1 sa önce
    Adam haklı.Tesettürlü kadının yarı çıplak hatta bazen tam çıplak insanların yanıda işi ne?ne yani biri çıkıp tesettürlüler pavyona giremez dese yok gireceklermi diyeceğiz?ALLAHcc ın haram kıldığı bir işi bir insanda yasak kılınca biz o haramı işliyeceğizmi?tesettürlüler için islami denen otellere gidin de görün onlarda bile sahilde vs çıplaklarla içiçe insanlar.yenilen içilen yiyecekler çöpe giden yiyeceklerden bahsetmiyorum bile.bu adamın sonuna kadar arkasındayım.
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