Mevsim değişimleri ile beraber elbise kumaşlarında da bir yenilenme göze çarpmaktadır. Kadife kumaş elbise modelleri, her sezon hanımların favorisi olduğu gibi 2018 sezonunda da yerini aldı. Özellikle dijital baskı desen içeren uzun elbise tasarımları ve kiloş etekli elbise stilleri ile ModaSelvim sizleri bekliyor.

Farklı zevklere hitap eden kombinlerin yanı sıra hazır kombin elbise ve tunik takımlar da tesettür kıyafetler de yeni bir dönemi başlattı. Şık ve göz alıcı olmaktan ödün vermeyen bayanlar için birbirinden güzel ve özel kombinler bulunuyor. Son yıllarda kombin giyimin ön plana çıkması ile tesettür elbise modelleri de yeni alternatiflere imza atıyor.

Tesettür Kombinleri

Tesettür giyim kombin şıklığı ile hanımların ev, ofis ve günlük yaşamları içerisinde daha kolay bir şekilde istediği stili yakalamasına yardımcı oluyor. Çünkü artık eskisi gibi sınırlı bir kıyafet seçeneği bulunmamaktadır.

Hazır giyim sektörünün gelişmesi ile tesettür kombinler zengin seçeneklerle göz dolduruyor. İkili elbise takımları, ikili tunik takımları ve ikili abiye takımları bayanların özel davetlerde zarafetlerini, iş ortamında ofis şıklığını ve günlük yaşamda rahat kullanımlarını karşılıyor. tesettür elbise modelleri, yeni renk ve tasarımlar ile online satış vitrinlerinde yerini aldı.

Elbise Modelleri

Tesettür elbise modellerinde veya tasarımlarında taş işlemeler, güpür ve dantel ayrıntılar kol, etek, yaka manşetlerini kaplayarak otantik bir stili uyandırmaktadır. Pitikare kumaş desenleri ve kot kumaşlar ile renklenen elbiseler son zamanların en ilgi gören elegan duruşa sahip parçaları olarak şıklık seviyesini arttırıyor. Tesettür elbise modelleri arasından sizde kendi beğenileriniz eve tarzınıza uygun tercihler yapabilirsiniz.

Tesettür Modelleri

2017-2018 Tesettür elbise kreasyonları ModaSelvim online satış sitesi içerisinde istediğiniz imkan ve kolaylığı sunan alternatiflerle ilginize sunulmaktadır. Yeni ve özgün pek çok seçeneğe bir tık ile kolayca erişebilirsiniz. İster klasik ister spor kesim olsun her türlü modeli tercih edebilirsiniz. Tesettür giyimde nostaljik ve modern bir arayışınız varsa en doğru adres modaselvim.com