Tortum'un 'yüzen adaları' ziyaretçilerini bekliyor

Kent merkezine 54 kilometre uzaklıktaki Tortum ilçesinin Söğütlü Mahallesi'nde bulunan Zökün Gölü'nde tespit edilen 6 "yüzen ada"nın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Bir süre önce Atatürk Üniversitesindeki akademisyenler tarafından belirlenen adaların tanıtımı yapılacak.

Yöredeki Çifte Minareli Medrese, Öşvank Kilisesi, Tortum Şelalesi ve diğer tarihi yapıları görmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin "yüzen adalar" bölgesine de uğraması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "yüzen adalar"ın turizme kazandırılması için hazırlıklara başladıklarını ifade etti.

Almaz, "Kentin turizm değerlerinden olan ve bakir durumda bulunan Tortum ilçesinin Zökün Gölü'ndeki yüzen adaların tanıtım çalışmaları programımıza dahil edildi." dedi.

Söz konusu adaların kentin turizmine önemli katkı sunacağını vurgulayan Almaz, şöyle konuştu:

"Yüzen adaların flora ve faunası korunarak ekosistemine zarar verilmeden turizme açılması özellikle kamp, trekking, yani doğa yürüyüşü ve kuş gözlemi gibi çeşitli turizm aktiviteleri kapsamında değerlendirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu ile görüşülmüş, bu konuda çalışmalar başlatılmıştır. Takibi tarafımızdan yapılmaktadır."

"MESİRE ALANI OLARAK DÜŞÜNÜYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Yasin Deniz de Erzurum'un turizm cenneti olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Dünyanın en büyük kayak merkezlerinden birisi ve en büyük şelalesi Erzurum'da. Doğamız, endemik bitkilerimiz ve kış sporlarımız ile çok büyük turizm potansiyelini barındırıyoruz. Merkeze 54 kilometre uzaklıktaki Zökün Gölü isimli mevkideki yüzen adaların bulunduğu alanı mesire alanı olarak düşünüyoruz. Belediye olarak inşallah burada çalışmalara başlayacağız. Erzurum'a kayağa gelenler hem şelalemizi hem de ilk defa yüzen adalarımızı görmeye gelecek. Yüzen adalar binlerce yıllık oluşumdan meydana geliyor."

"AMACIMIZ BÖLGENİN KORUMA ALANI İLAN EDİLMESİ"

ATAK Doğa Sporları Derneği Başkanı Çetin Bayram da kondisyon antrenmanı için Tortum ilçesinde göl aradıkları esnada tesadüfen "yüzen adalar" ile karşılaştıklarını aktardı.

Atatürk Üniversitesince söz konusu adaların olduğu alanda bilimsel çalışmalar yapıldığını anlatan Bayram, "Böylesine kıymetli bir tabiat varlığının koruma altına alınmadığını öğrendiğimizde çok şaşırdık. Bölgenin koruma alanı ilan edilmesi amacıyla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğüne dilekçeyle başvurumuzu yaptık. Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve ilgili birimlere bilgi verdik." dedi.

Adaların güzelliğine dikkati çeken Bayram, lojistik ve güvenlik açısından bölgeye ulaşımın çok kolay olduğunu vurguladı.

Mahalle sakini Erdal Çetin de "yüzen adalar"ın bulunmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.