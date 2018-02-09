TES-İŞ’ten Akit’e ziyaret

HABER MERKEZİ Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede TES-İŞ İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Adem Aşıkkutlu’nun yanı sıra Şube Sekreteri Çetin Duman, Şube Mali Sekreteri Osman Er, Teşkilat Sorumlusu Ferdal Erdoğan, Şube Eğitim Sekreteri Abdurrahman Ekinci de hazır bulundu. Görüşme sonrasında Başkan Aşıkkutlu, Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu’na plaket takdiminde bulundu. Ziyaretleri ve nazik hediyelerinden dolayı TES-İŞ heyetine teşekkürlerini ileten Karahasanoğlu, heyete çalışmalarında muvaffakiyetler diledi.