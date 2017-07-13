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Terzi, 'Kızımı rahatsız ediyor' dedi, ayaklarından vurdu...

Burdur'da terzi 50 yaşındaki Mehmet K., daha önce kızını rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu 21 yaşındaki Şükrü A.T.'yi tabancayla yaraladı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 15:52
Terzi, 'Kızımı rahatsız ediyor' dedi, ayaklarından vurdu...

Burdur'da terzilik yapan Mehmet K., sabah saatlerinde işyerine gelen Şükrü A.T. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K. yanındaki ruhsatsız tabancayla gencin ayaklarına 4 el ateş etti.

Her iki bacağından yaralanan Şükrü A.T. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Mehmet K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Mehmet K.’nin kızını rahatsız ettiği gerekçesiyle Şükrü A.T. hakkında daha önce savcılık ve emniyete şikayet dilekçesi verdiği belirtildi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 15:52
  1. Terzi
  2. ayaklarından vurdu
  3. şikayet
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