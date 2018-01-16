Terörün merkezi Afrin

Terör örgütünün yaklaşık son 2,5 yılda Hatay ve Kilis'teki sınır karakollarına yönelik saldırılarda 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.



12 SALDIRI YAPTILAR



Suriye'nin Afrin bölgesinde barınan terör örgütü YPG/PYD/PKK mensuplarınca, sınır karakollarına yönelik Hatay'da 10, Kilis'te 2 saldırı düzenlendi. TSK tarafından angajman kuralları gereğince saldırılara misliyle karşılık verilirken çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.



2 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ



Sınır ötesindeki teröristlerce, Suriye'ye komşu Hatay'a yönelik 10 saldırıda 2 asker şehit oldu, bir sınır karakolunda hasar meydana geldi. Hatay 2. Piyade Hudut Alay Komutanlığına bağlı Cilvegözü Piyade Hudut Karakolunda görevli personelin bulunduğu nöbet mevzisinden 10 Eylül 2015'te Suriye tarafında görüntü alındı. Bunun üzerine yapılan devriye görevi sırasında bir asker, Suriye tarafından açılan ateşle yaralandı. Yaralı asker, hastanedeki müdahaleye rağmen şehit oldu.



Suriye'deki sözde "Afrin kantonu"nun karşısında, sınırda bulunan Erol Çavuş Hudut Karakoluna 8 Eylül 2016'da sınır ötesinden makineli tüfeklerle taciz ateşi açıldı. Ateşe meşru müdafaa kapsamında makineli tüfeklerle karşılık verildi.



Aynı karakola 27 Nisan 2017'de de Zagros silahıyla saldırı gerçekleştirildi.



Reyhanlı ilçesindeki Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığında görevli er Hüseyin Koroç, 22 Mart 2017'deki nöbeti sırasında terör örgütü YPG/PYD/PKK işgali altındaki bölgeden açılan keskin nişancı ateşiyle şehit düştü.



Saldırıya TSK tarafından meşru müdafaa kapsamında misliyle karşılık verildi.



Bölgede konuşlu TSK unsurları, angajman kuralları gereği saldırılara misliyle karşılık verdi.