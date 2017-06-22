Terörün faturası Türkiye'ye ağır oldu

Terörün ve savaşların maliyetini en çok çeken ülkelerden biri de Türkiye. Küresel Barış Endeksi'nin 2017 yılı raporunda Türkiye, 163 ülke arasında 146'ncı sırada yer aldı. Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün endeksine göre şiddetin dünya ekonomisine bedeli 14.3 trilyon dolar. Günlük kişi başına şiddet için ödenen miktar 5.4 dolar olurken, dünya Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'ndaki (GSYİH) payı ise yüzde 12.6 olarak dikkat çekti. Şiddetin onda bir azalması halinde ekonomik kaynaklara katkısı 1.43 trilyon dolar olarak hesaplandı.

KİŞİ BAŞI 2 BİN 500 DOLAR

Türkiye'nin satın alma gücü paritesi ile savaş ve terörden zararı ise 197 milyar 388 milyon dolar düzeyinde. Kişi başına yıllık maliyet 2 bin 500 dolar olurken toplam GSYİH içinde Türkiye'ye ekonomik maliyet yüzde 12.2 olarak gerçekleşti. Türkiye, endekste geçen yıla oranla bir sıra geriledi. Bölgeler arası değerlendirmede, dünya genelinde en barışçıl görülen 10 ülkeden 8'inin Avrupa'da yer alıyro. 36 ülkeden 26'sında gelişme kaydedildi. Endekse göre dünya genelinde de 93 ülkede güvenliğin daha iyi hale geldi, 68 ülkede ise kötüleşti.

EN BARIŞÇILI İZLANDA

Sıralamada 142'nci olan Meksika için ise, düşüşün ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle ilgili olduğu kaydedilirken, ABD'nin komşu ülkelerle kötü ilişkileri bu düşüşe sebep gösteriliyor. Dünyanın en barışçıl ülkesi ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İzlanda oldu. İzlanda'yı sırasıyla, Yeni Zelanda, Portekiz, Avusturya, Danimarka, Çekya, Slovenya, Kanada ve İsviçre izledi. Barış Endeksi sıralamasının en sonunda Suriye var. Suriye'den önce, Afganistan, Irak, Güney Sudan, Yemen ve Sudan geliyor. Küresel Barış Endeksi sıralamayı, toplumsal güvenlik, ülke içi ve uluslararası çatışmaların boyutu ve askerileşme olmak üzere üç ana başlık altında değerlendiriyor.

EN GÜVENSİZ BÖLGELER ORTADOĞU VE AFRİKA

Toplum güvenliği açısından en kötü skor Amerika kıtasında. ABD ise listede son basamaklarda çünkü yüksek askeri harcamaları var. ABD, bütçesinin yüzde 38'ini ordusuna harcıyor. Ordu harcamaları söz konusu olduğunda en çok sınırları zorlayan ülkeler ABD ile birlikte İsrail, Rusya, Çin, Kuzey Kore ve Suriye. Avrupa ise endeksin en güvenli coğrafyası. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ise en güvensizi.

KAYIPLAR DÖRT ÜLKEDE

Enstitünün raporunda Türkiye'nin Avrupa içerisinde 'belirgin bir aykırılık' oluşturduğu belirtildi. Türkiye ayrıca, Danimarka, İsveç ve Fransa'yla beraber, 2015'ten bu yana terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin en çok olduğu ülkeler arasında gösterildi. Raporda ayrıca "serbest bilgi akışında" bir kötüleşme kaydedildiği de vurgulandı.