Terörün asıl sorumlusu Batılı devletler

Terör bumerangı yine dönerek Batı’yı vurdu. İspanya’nın turistik kentlerinden Barselona’da düzenlenen ve tüm Avrupa’yı sarsan saldırıda 14 kişi öldü, 100’ü aşkın kişi yaralandı. 126 yaralıdan 61’i taburcu edilirken, tedavi altındaki yaralılardan 17’sinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kanlı eylem, Batılı devletlerin terör örgütlerine sağladığı teçhizatları yeniden gündeme getirirken, söz konusu saldırının baş sorumlusu olarak, teröristlere cephane yağdıran ve moral motivasyon sağlayan ABD ile Avrupa ülkeleri gösterildi.

BUMERANG TEKRAR BATI’YA DÖNDÜ

Şehrin en turistik bölgelerinden La Rambla’da beyaz bir kamyonetin kalabalığın arasına dalmasıyla gerçekleştirilen saldırıda aracın, bir gazete büfesine çarpana kadar 1 km uzunluğundaki yolda hızla gittiği belirlendi. Saldırıyı biri İspanyol vatandaşı iki kişinin düzenlediği öğrenildi. Tüm metro seferlerinin iptal edildiği kentte Barselona polisi, 13 kişinin öldüğü eylem sonrası vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı. Türkiye’de DEAŞ, PKK, DHKP-C, FETÖ gibi terör örgütlerinin düzenlediği saldırılarda üç maymunu oynayan AB ülkeleri, Barselona’daki eylem sonrası ulusal yas ilan etti. Avrupa ülkelerinde kamu kurumlarındaki bayraklar yarıya indirildi. Ülkemizdeki terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin görüntülerini çarşaf çarşaf yayınlayan Reuters ve BBC gibi Batılı haber servisleri, İspanya’daki saldırıdaki fotoğraflarda büyük bir ‘hassasiyet’ gösterdi. Ajansların, Barselona saldırısıyla ilgili servis ettiği fotoğrafların genellikle ağlayan çocuk, dehşete düşmüş sivil, güvenliği sağlayan emniyet görevlilerinin görüntülerinden oluşması dikkat çekti.

SALDIRININ SORUMLUSU TERÖRÜ BESLEYEN ‘BATI’

Sivillerin katledildiği saldırı, dünyanın birçok ülkesine terör ihraç ederek binlerce masumun ölümüne neden olan Batı’nın, “kendi silahıyla vurulması” olarak yorumlandı. Güvenlik uzmanları, Barselona saldırısının bir numaralı sorumlusunun katliamı yapanların olduğunu, ‘ana sorumlu’nun ise terör örgütlerini silahlarla donatan, onlara moral-motivasyon sağlayan başta ABD olmak üzere tüm Avrupa devletlerinin olduğunu vurguladılar. Uzmanlar, “Bu devletler, müttefik oldukları Türkiye ile yapılan silah ticareti anlaşmalarında süreci uzatmak için Senato’dan onay çıkmasını bekleyor ama Suriye’de terör örgütlerine gönderdikleri teçhizat yüklü 280 TIR’ı jet kararlarla bölgeye ulaştırıyor. Şimdi de kendi silahlarıyla ve kendilerinin cesaretlendirdiği teröristlerle kendilerini vuruyorlar, sonrasında da yaygara koparıyorlar. Bu, terör bumerangının Batı’ya tekrar dönmesidir.” değerlendirmesini yaptılar.