‘Terörün arkasından bizi nişan alıyorlar’

Başbakan Binali Yıldırım, ABD’nin PYD/PKK’yı ordulaştırma çabasına ilişkin, “NATO içindeki bir üye, Türkiye’nin sınırlarını koruyacağı yerde, bunun için tedbir alacağı yerde, öbür tarafta terör örgütüyle bir oluyor, oraya askeri bir örgüt kuruyor, bir güvenlik kuvveti oluşturuyor. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı, terör örgütünün arkasından nişan alarak Türkiye’ye düşmanlık etmektir. Bunun başka bir adı yoktur” ifadelerini kullandı.



HEDEFLERİ TÜRKİYE’NİN İSTİKRARI



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nda (TESK) düzenlenen Türkiye Esnaf Buluşması’nda konuşan Yıldırım, şunları dile getirdi: “Terör örgütlerine, bölgede emperyalist emelleri olan ülkeler aleni destek veriyorlar. Kime karşı? Türkiye’ye karşı. Amaç Türkiye’nin istikrarı, büyümesi geciktirilsin, Türkiye’nin bölgedeki sorunları çözmede ortaya koyduğu kabiliyet ortadan kaldırılsın. Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış topraklardır. Onun için karşımızdaki tehdit, adı ne olursa olsun, kimden gelirse gelsin kanımızın son damlasına kadar ülkemizi savunacağız. Bağımsızlığımıza, istiklalimize kasteden hiçbir oluşuma asla ve asla fırsat vermeyeceğiz.”



EKONOMİYİ TESLİM ETMEDİK



Türkiye’deki ekonomik şahlanışa da değinen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: “Türkiye 2017’de hem küresel anlamda hem ülkemizin şartları bakımından birçok olumsuzluğa rağmen bir mucizeye imza attı. 2017’nin başında biz kara kara düşünüyorduk. Piyasa daralıyor, nakit sıkıntısı var, esnaf, büyük işletmeler, orta işletmeler hepsi ne yapacağız diye bir umutsuzluk içindeydi. Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11’in üzerinde büyüme tesadüf mü zannediyorsunuz? Bunlar, önceden tehlikeyi, sıkıntıyı görüp alınan tedbirlerin bir sonucudur. İhracatın 15 yılda ikinci rekora ulaşması bu basiretli kararların bir sonucudur.”



“Önce huzur ve istikbal”



Yıldırım, şöyle devam etti: “Bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğü gibi kavramlardan millet olma vasfı ortadan kalktıktan sonra söz edilemez. Böylesi bir durumda esnaf, zanaatkar, çiftçi, işçi ve memurdan da söz edilemez. Önce huzur, önce refah ve istikbal. Bunları sağlamanın yolu da ülkemizin hür ve bağımsız olarak bütün kesimleriyle el ele vererek gelecek hedeflere, 2023 hedeflerine, 2053, 2071 vizyonuna doğru emin adımlarla gitmektir.”