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Terörü destekleyenler sandığa gömülecek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, terörü destekleyenlerin sandığa gömüleceklerini söyledi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 03:16
Terörü destekleyenler sandığa gömülecek

FATMA GÜLŞEN KOÇAK - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’ın yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin Afrin’de bir tuzağa çekildiğini iddia etmesi ve Özgür Suriye Ordusu ile ilgili yaptığı terörist benzetmesine sert tepki göstererek, “Silahlı kuvvetlerimiz tarafından milli iradenin onayı ve Başkomutanımızın talimatı ile gerçekleştirilen ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ güvenlik, özgürlük, barış ve adalet harekâtıdır. Buna karşı olan çevrelerin Türkiye düşmanı olduğu aşikar iken, 130’dan fazla ülke tarafından tanınarak Suriye ile ilgili görüşmelerin yapıldığı her masada söz sahibi bir taraf olan ÖSO’yu terörist olarak adlandıran cehalet, gaflet ve dalalet dolu açıklamalar, büyük Türk milletinin derin hafızasına kaydediliyor. Ana muhalefet 2019 için yanlış yol izliyor. Bu siyaset şekli 2019’da sandığa gömülmelerine sebep olacaktır” dedi.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 03:16
  1. Öztürk Yılmaz
  2. Yalçın Topçu
  3. Zeytin Dalı Harekâtı
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