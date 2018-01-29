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Terörle topyekûn mücadele

Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak ve bölge halkını zulümden kurtarmak amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’na ülkemizin dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor.

29 Ocak 2018 Pazartesi 03:03
Terörle topyekûn mücadele

Geride kalan 9 günlük süreçte, Hakkari’den Edirne’ye, Bayburt’tan Hatay’a kadar farklı yaş, ırk ve meslekten çok sayıda kişi Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı’na verdiği destekle tüyleri diken diken etti. Mehmetçik’imize olan destek sadece ülkemizle de sınırlı kalmadı. Dünyanın muhtelif yerlerinde birçok Müslüman, Türkiye’nin zaferi için Fetih Sûresi okudu, dualar etti.

MEHMETÇİK İÇİN KURBAN KESTİ

Afrin'e müdahale için Hatay'da bekleyen Mehmetçik, yörük çadırından gelen 65 yaşındaki Döndü Deveci’nin ziyaretiyle moral buldu. Hatay'daki yörük çadırında yaşayan ve ‘Yörük Teyze’ olarak anılan Döndü Deveci, gece Türk tanklarının sesini duyduğunu ve uyuyamadığını belirterek, "Ayağınıza taş değmesin" diyerek Mehmetçik'e dua etti. Askerleri ziyaret eden Yörük Teyze, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere olan Türk askerlerini kurban keserek uğurladı.



Askerlik için başvurdular

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan, 86 yaşındaki Yakup Başkıran ise, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Cihan Gültekin'e dilekçe vererek, "Beni yeniden askere alın" dedi. Siirt'te yaklaşık 50 kişilik bir grup, Zeytin Dalı Harekâtı'na gönüllü olarak katılmak için dilekçeyle Askerlik Şubesi Başkanlığı'na başvurdu. Yine, Bursa’nın İnegöl ilçesinde Din Görevlileri Derneği üyesi 400 din görevlisi adına 30 imam, İnegöl Askerlik Şubesi'ne giderek Zeytin Dalı Harekatı'nda görev almak için dilekçe verdi.

90 bin camide dua okundu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 81 ildeki tüm imamlara gönderdiği yazıda camilerimizde sabah ve yatsı namazları sonrası Mehmetçik’imiz için Fetih Sûresi okunmasını ve dua edilmesini istemişti. Türkiye’deki 90 bin camimizde ordumuzun muzaffer olması için Fetih Sûresi okunulup, dualar ediliyor. Sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde de Türk askerinin zaferi için Kur’an-ı Kerîm okunuyor, dualar ediliyor.

DÜNYA DUAYA DURDU

Üsküp’ten Burkina Faso’ya, İsveç’ten Makedonya’ya, Tanzanya’dan Kırgızistan’a birçok ülkede Müslümanlar Türk Ordusu’nun zaferi için dua ediyorlar. Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde hafızlık eğitimi alan öğrenciler de Türk ordusu için dua ederken, Tanzanya’daki imam hatip okulu öğrencileri de Türkiye’nin zaferi için ellerini dua için semaya kaldırdı. Sudan’daki 312 öğrenci, okudukları Kuran-ı Kerim’in ardından Türk askeri için dua etti.

BURAK BATTAL / İSTANBUL

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 03:03
  1. Zeytin Dalı Harekâtı
  2. Afrin
  3. Mehmetçike destek
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