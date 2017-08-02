Terörle mücadele sonrası huzur ortamı turizme doping oldu

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, terörle mücadele sayesinde huzurun hakim olmasıyla turizm sektöründe önemli bir artış yaşandı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Doğubayazıt Belediyesince tarihi yapıların korunması ve çevre düzenlemelerine öncelik verilmesi, ayrıca 4-6 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek "Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" kapsamında ziyaretçilerini ağırlayan Doğubayazıt'ta tüm konaklama tesisleri doldu.

Doğubayazıt'a gelen ziyaretçiler, sağlanan huzur ortamı ile ilçede yer alan ve Topkapı Sarayı'ndan sonra ülkenin en büyük ikinci sarayı olan kartal yuvası görünümlü İshak Paşa Sarayı'nı, Doğubayazıt Kalesi'ni ve Ahmed-i Hani Türbesi'ni, Türkiye'nin zirvesi Ağrı Dağı'nı, Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarını ve meteor çukurunu görme fırsatı buluyor.

Doğubayazıt Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ulaş Akhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olduğunu söyledi.

İLÇEDEKİ TÜM OTELLER DOLU

İlçedeki tüm otellerin dolu olduğunu vurgulayan Akhan, "İlçemizde 15 otelimiz, bin 800 yatak kapasitemiz var, hepsi de dolu. Doğubayazıt, geçmiş yıllarda yaşadığımız sıkıntıların özellikle bu yıl etkilerini tamamen kaybetmiş ve tekrar bölgeye gelen ulusal ve uluslar arası ziyaretçilerin akınına uğrayan bir yer haline gelmeye devam ediyor." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut da Doğubayazıt'ın bölgenin önemli turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

İlçeye ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Bulut, "Huzur ve güven ortamının tesisi ile İshak Paşa Sarayı ve Ahmed-i Hani Türbesi'nin bulunduğu alanda ziyaretçi sayısında gözle görülür, ciddi bir artış yaşanıyor. Festival dolayısıyla Doğubayazıt'taki otellerde ciddi bir yatak sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu da ilerleyen süreçlerde turizm alt yapısında biraz daha çalışmalar yapılması gerektiğini göstermektedir." sözlerine yer verdi.