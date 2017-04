''Terörle mücadele için güçlü bir hükümet lazım''

Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından Sinan Erdem Kapalı Spor Salonunda düzenlenen "Trabzonlular Buluşması"nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 Nisan halk oylamasının Türkiye için çok büyük öneme sahip olduğunu söyledi.



16 Nisan halk oylamasının seçimden öte bir anlama sahip olduğunu ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Pazar günü ülkemiz için, milletimiz için, medeniyetimiz için, geçmişimiz için ve geleceğimiz için çok önemli. Bu ülkeyi istila etmek istediler, bu ülkeyi savaşlarla esaret altına almak istediler, milletimizi tahakküm altına alıp esir etmek istediler. Bu ülkenin, bayrağına, ezanına, özgürlüğüne göz diktiler. Bu milleti hor gördüler, çelimsiz gördüler ve esir almak istediler. Fakat bu millet yoksul olmasına rağmen onuruyla, istiklalini, hürriyetini, bu Anadolu topraklarını düşman postallarına terk etmedi. Büyük bir mücadele verdi, gazi meclisi yönetti ve istiklal mücadelesiyle Türkiye Cumhuriyeti devletini kurdu. O günden itibaren bu ülkeyi işgal edemeyenler yöntemlerini değiştirdiler. Bizi darbelerle, ekonomik krizlerle, siyasal kaoslarla güçsüz bırakmaya çalıştılar. Bu ülke çok büyük badirelerden geçti. Millete cahil dediler, millete köylü dediler, düşük dediler. Rahmetli Özal’ı tasfiye ettiler, rahmetli Menderes’i idam ettiler, rahmetli Erbakan’ı mahkum ettiler, Demirel’i bezdirdiler. Bu millet on yıllardır kendisine musallat olmaya çalışan ve bu ülkenin büyümesini, özgürleşmesini, kutsallarının yaşanmasını istemeyenler tarafından saldırıya uğradı. Artık arkamıza bakmaktan yorulduk. Artık bir başbakan asılacak mı diye beklemekten yorulduk. Artık yeniden bir 15 Temmuz gelecek mi diye beklemekten yorulduk. Artık bu ülkede insanlarımızın laik-dindar diye, Alevi-Sünni diye, Türk-Kürt diye parçalanmaya çalışılmasından yorulduk. 16 Nisan sadece 18 maddelik bir referandum değildir, 16 Nisan hükümet sistemi değişikliği değildir, 16 Nisan yıllardan beri bu ülkenin tepesinde duran ve bize hükmetmeye çalışanlara karşı ‘bu vatan bizimdir, bu topraklar bizimdir’ diyenlerin günüdür."

Son 7 ayda 980 teröristin etkisiz hale getirildiğini dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimiz 13 binin üzerinde operasyon gerçekleştirdi ve hala devam ediyor. Şehitlerimiz oluyor mu, oluyor. Acımız büyük, doğru. Her terör operasyonunda şu mideme kramplar giriyor ilk kurşunu yemeyelim diye. Evlatlarımız o sığınaklara baskın yaparken onlara ilk kurşunda bir şey olmayınca her daim görevlerini yerine getirdiler. Terörle mücadele kolay bir iş değildir. Terörle mücadele için güçlü bir irade, güçlü bir hükümet lazım, güvenlik kuvvetlerimizin yüksek bir morale sahip olması lazım. Meclisteki sandalye sayısı üzerinden ülkemizdeki bu musibetleri def etmemiz mümkün değildir, meclisteki aritmetik hesaplar üzerinden bizim terörle mücadeleyi bitirmemiz mümkün değildir. On yıllardan beri bu sistem Türkiye’nin çelimsiz olması, problemlerinin çözülmemesi için kurulmuştur. Türkiye büyümesin, gelişmesin, kendi iç meseleleriyle uğraşsın diye kurulmuştur."

Kaynak: AA