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Kırmızı fularlı teröristin anne ve babası gözaltına alındı

Kamuoyunda taktığı kırmızı fularıyla tanınan terörist Ayşe Deniz Karacagil'in anne ve babası gözaltına alındı.

19 Haziran 2017 Pazartesi 09:05
Kırmızı fularlı teröristin anne ve babası gözaltına alındı

Gezi Parkı kalkışması sırasında taktığı kırmızı fularla parlatılmaya çalışılan sonrasında terör örgütü PKK'ya katılan Ayşe Deniz Karacagil mayıs ayı sonunda Rakka'da öldürülmüştü.

CENAZE DÖNÜŞÜ GÖZALTINA ALINDILAR

Karacagil için geçtiğimiz hafta Kobani'de düzenlenen cenazeye anne ve babası da katılmıştı.

Daha önce HDP'den milletvekili adayı olan ve terör yandaşı söylemlerde bulunan anne Nuray Erçağan ile baba Kobani dönüşü gözaltına alındılar.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 09:05
  1. ayşe deniz karacagil
  2. kobani
  3. nuray erçağan
  • JurnalJurnal5 dk önce
    Çocuklarının da başını yediler.!mezhepçi terörist ANNE VE BABAY(MIŞ....)
  • HüsoHüso5 dk önce
    Artık tahammul yok reis ne istedin de vermedik artık sende bize istedigimizi ver İDAM
  • HarunHarun31 dk önce
    Hadi lan islamci dedigin feto gibi kimbilir kimlerin itligini yapiyor ha tabii bu arada yillardir anti emperyalist sosyalistlerinde ne bok olduklarini amerikalilarin kucaklarinda cok net gorduk bu isin islamciligi ataistligi yok vatan hainimisin degilmisin soru bu...
  • akınakın1 sa önce
    BU itlerin kızlarından farkı yok. bunların gün yüzü görmemesi lazım.
  • Güney DoğuluGüney Doğulu4 sa önce
    Hainlerin cezasi olmaz ancak leşı olur. Devletimize ve milletimize kurşun sıkanlara göz yumanlarda hainin ta kendisi.
  • hasanhasan5 sa önce
    islamcı militan olamaz tabi milletin ortasına girip kendini patlatanlar hep ateistler zaten
  • hrnhrn5 sa önce
    Ne düşünüyorsun?islamcı militan diye bir kavram ve söz OLAMAZ,iman etmemişler MÜSLÜMANI ANLAYAMAZ,militan teröristlerde olur ,yukarda renkleri anlatılan gibi
  • 1 isi1 isi5 sa önce
    Ke malll in yürüyüşüne katilsinlar
  • hamidohamido5 sa önce
    Watandaslık tan çıkartılsın sinir dışı edilsin
  • Cihan Cihan 5 sa önce
    Ne işleri var bu teröristlerin bu ülkede nereye gittilerse orada kalsınlar vatandaşlıktan çıkarılsın
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