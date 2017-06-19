Kırmızı fularlı teröristin anne ve babası gözaltına alındı
Kamuoyunda taktığı kırmızı fularıyla tanınan terörist Ayşe Deniz Karacagil'in anne ve babası gözaltına alındı.19 Haziran 2017 Pazartesi 09:05
Gezi Parkı kalkışması sırasında taktığı kırmızı fularla parlatılmaya çalışılan sonrasında terör örgütü PKK'ya katılan Ayşe Deniz Karacagil mayıs ayı sonunda Rakka'da öldürülmüştü.
CENAZE DÖNÜŞÜ GÖZALTINA ALINDILAR
Karacagil için geçtiğimiz hafta Kobani'de düzenlenen cenazeye anne ve babası da katılmıştı.
Daha önce HDP'den milletvekili adayı olan ve terör yandaşı söylemlerde bulunan anne Nuray Erçağan ile baba Kobani dönüşü gözaltına alındılar.
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Jurnal5 dk önce Çocuklarının da başını yediler.!mezhepçi terörist ANNE VE BABAY(MIŞ....) Hüso5 dk önce Artık tahammul yok reis ne istedin de vermedik artık sende bize istedigimizi ver İDAM Harun31 dk önce Hadi lan islamci dedigin feto gibi kimbilir kimlerin itligini yapiyor ha tabii bu arada yillardir anti emperyalist sosyalistlerinde ne bok olduklarini amerikalilarin kucaklarinda cok net gorduk bu isin islamciligi ataistligi yok vatan hainimisin degilmisin soru bu... akın1 sa önce BU itlerin kızlarından farkı yok. bunların gün yüzü görmemesi lazım. Güney Doğulu4 sa önce Hainlerin cezasi olmaz ancak leşı olur. Devletimize ve milletimize kurşun sıkanlara göz yumanlarda hainin ta kendisi. hasan5 sa önce islamcı militan olamaz tabi milletin ortasına girip kendini patlatanlar hep ateistler zaten hrn5 sa önce Ne düşünüyorsun?islamcı militan diye bir kavram ve söz OLAMAZ,iman etmemişler MÜSLÜMANI ANLAYAMAZ,militan teröristlerde olur ,yukarda renkleri anlatılan gibi 1 isi5 sa önce Ke malll in yürüyüşüne katilsinlar hamido5 sa önce Watandaslık tan çıkartılsın sinir dışı edilsin Cihan 5 sa önce Ne işleri var bu teröristlerin bu ülkede nereye gittilerse orada kalsınlar vatandaşlıktan çıkarılsın