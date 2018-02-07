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Teröristlerle girilen çatışmada yaralanan asker baba evi Adıyaman'a getirildi

Çamtepe Birliğine bağlı üs bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada sol bacağından yaralanan Sözleşmeli Piyade Er Sergen Akbudak, memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesine getirildi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 18:24
Teröristlerle girilen çatışmada yaralanan asker baba evi Adıyaman'a getirildi

Teröristlerle girilen çatışmada sol bacağından yaralanan, Hakkari’de kaldırıldığı hastanede tedavi olduktan sonra Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Beldesi’ndeki baba evine getirilen Sözleşmeli Piyade Er Sergen Akbudak, bir an önce iyileşip görevinin başına dönmek istediğini söyledi. Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferhat Aydın ve Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan ile birlikte Gazi Sergen Akbudak’a ve aile fertlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bacağında kalıcı bir şey olmadığını söyleyen Sözleşmeli Piyade Er Sergen Akbudak, en kısa zamanda iyileşerek görevine tekrar başlamak istediğini vurguladı. Baba Yücel Akbudak ise vatan için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyleyerek, "3 oğlum var, 3’ü de vatan için feda olsun. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Oğlum Sergen Akbudak’ın yaralandığı saldırıda şehit olan arkadaşları da var. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Gazilerimize de Allah şifa versin" dedi.

SOL BACAĞINDAN YARALANDI

Besni Kaymakamı Ahmet Gencer ise "Çamtepe Birliğine bağlı üst bölgede girilen çatışmada sol bacağından yaralanan Segen Akbudak’ı ziyaret ederek acil şifalar diledik. Geçtiğimiz günlerde de Afrin’de devam eden operasyonda yaralanan Uzman Çavuş Mesut Ekinci’yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştuk. Önceki ziyaretimizde belirttiğim gibi Türk milleti tek vücut olarak ordusunun ve devletinin arkasındadır. Mehmetçiğimiz ve bu millet, bu topraklara göz diken hainlere hiçbir zaman fırsat vermeyecektir. Vatanı ve milleti uğruna canlarını hiçe sayarak mücadele eden şehit ve gazilerimizin haklarını asla ödeyemeyiz. Şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize de sağlık ve sıhhat dolu bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 18:24
  1. HAKKARİ
  2. ŞAMDİNLİ
  3. YARALI ASKER
  4. AKBUDAK
  5. ADIYAMAN

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