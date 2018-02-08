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Teröristlerle çatışma şiddetlendi… 10 asker yaralı

Devam eden Zeytin Dalı Harekatında üzücü bir haber geldi. Şiddetlenen çatışmalarda 5’i Türk 5 ÖSO askeri yaralandı.

08 Şubat 2018 Perşembe 21:32
Teröristlerle çatışma şiddetlendi… 10 asker yaralı

Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya ve Darmık dağları arasındaki bölgede güvenlik güçleri ve terör örgütü YPG unsurları arasında çıkan çatışmada 5 Türk ve 5 ÖSO askeri yaralandı. Yaralanan 10 asker ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Yaralılar acil servis ünitesinde tedavi altına alınırken, Afrin kırsalında yer yer sıcak çatışmaların yaşandığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 21:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • mehmet veysi kaçmazmehmet veysi kaçmaz2 sa önce
    ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN.YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLERİZ.İNŞALLAH ZAYİATIMIZ AZ OLUR..MEHMETÇİKLERİMİZE SELAMLAR.
  • turkturk2 sa önce
    AYAKTA ATES ETMEYIN ACIK HEDEF OLURSUNUZEN UYGUN POZISYONDA ATES EDIN GOREREK. BODOSLAMA DEGIL
  • İkraİkra2 sa önce
    Abd ve diger ulkelerin aleyhimize istihbarat verdikleri kesin...mehmedim sonuna kadar arkanizdayiz...allah sifalar versin.
  • DoğrumuDoğrumu2 sa önce
    Yarılı mı şehit mi.Önce yaralı deniyor arkasından şehit olduğunu duyuyoruz
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