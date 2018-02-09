Teröristlerin tüm tuzaklarını bozacak

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), 8 Şubat’ta, İnternet sitesinden, EMI/GPR Sensörü Entegre EYP Tespit Robotu Tedariki Projesi için ihale ilanını yayınladı.

Proje, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan bir adet robotun tedariki için başlatıldı. Teklife Çağrı Dosyası (TÇD) 22 Şubat saat 15:00’a kadar SSM’den teslim alınabilecek olan proje için son teklif verme tarihi ise 5 Nisan olarak açıklandı.