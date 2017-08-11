Teröristlerin şoke eden düzeneği! Mağaranın üzerinde...

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Karadağ bölgesinde 3 bin 300 metre rakım ve güç arazi koşullarında icra edilen operasyonda, bu sabah Karadağ/Latedem Tepe bölgesinde tespit edilen üç terörist ve bir doçka silahı, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Aynı operasyon kapsamında, Ziyaret ve Cami Tepe bölgelerinde yapılan arama tarama faaliyetinde, 30 metre uzunluğunda dört odalı ve 5 metre uzunluğunda tek odalı suni olarak yapılmış iki mağara bulundu.

Mağaralarda, bir doçka namlusu, bir biksi namlusu, 5 kutusu açılmamış olmak üzere bin 800 adet doçka mühimmatı, bir roketatar mühimmatı bulundu

2 MAĞARADA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde öldürülen 3 PKK'lı ile ilgili TSK bilgilendirmede bulundu. Açıklamada, 30 metre uzunluğunda dört odalı ve 5 metre uzunluğunda tek odalı suni olarak yapılmış iki mağara bulunduğu, bu mağaralarda silahlar ve mühimmat ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Şemdinli/Karadağ Bölgesinde 40 santigrat derece hava sıcaklığı ve 3300 metre rakım ve güç arazi koşullarında icra edildigi operasyonda, 11 Ağustos 2017 sabahı Karadağ/Latedem Tepe bölgesinde tespit edilen 3 terörist ve bir Doçka silahı icra edilen hava harekatı ile etkisiz hale getirilmiştir. Aynı operasyon kapsamında, Ziyaret ve Cami Tepe bölgelerinde yapılan arama-tarama faaliyetinde 30 metre uzunluğunda 4 odalı ve 5 metre uzunluğunda tek odalı suni olarak yapılmış 2 mağara bulunmuştur. Mağaralarda; bir adet doçka namlusu, bir Biksi namlusu, 5 kutusu açılmamış olmak üzere 1800 adet doçka mühimmatı, 1 adet roketatar mühimmatı, bir adet jeneratör, iki adet akü, 8 adet büyük tüp, 7 celikan mazot, mağara üzerine sabitlenmiş bir paratoner, muhtelif örgütsel döküman, bir miktar yaşam malzemesi bulunarak imha edilmiştir."