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Teröristlerin şoke eden düzeneği! Mağaranın üzerinde...

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari'nin Şemdinli  ilçesine bağlı Karadağ bölgesinde icra edilen operasyonda, bu sabah  Karadağ/Latedem Tepe bölgesinde tespit edilen üç terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede 30 metre uzunluğunda dört odalı ve 5 metre uzunluğunda tek odalı suni olarak yapılmış 2 de mağara bulundu. Mağaraların üzerinde ise sabitlenmiş bir paratoner bulunması dikkat çekti.

11 Ağustos 2017 Cuma 16:00
Teröristlerin şoke eden düzeneği! Mağaranın üzerinde...

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine  bağlı Karadağ bölgesinde 3 bin 300 metre rakım ve güç arazi koşullarında icra  edilen operasyonda, bu sabah Karadağ/Latedem Tepe bölgesinde tespit edilen üç  terörist ve bir doçka silahı, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Aynı operasyon kapsamında, Ziyaret ve Cami Tepe bölgelerinde yapılan  arama tarama faaliyetinde, 30 metre uzunluğunda dört odalı ve 5 metre uzunluğunda  tek odalı suni olarak yapılmış iki mağara bulundu.

Mağaralarda, bir doçka namlusu, bir biksi namlusu, 5 kutusu  açılmamış olmak üzere bin 800 adet doçka mühimmatı, bir roketatar mühimmatı bulundu

2 MAĞARADA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde öldürülen 3 PKK'lı ile ilgili TSK bilgilendirmede bulundu. Açıklamada, 30 metre uzunluğunda dört odalı ve 5 metre uzunluğunda tek odalı suni olarak yapılmış iki mağara bulunduğu, bu mağaralarda silahlar ve mühimmat ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi: 

"Şemdinli/Karadağ Bölgesinde 40 santigrat derece hava sıcaklığı ve 3300 metre rakım ve güç arazi koşullarında icra edildigi operasyonda, 11 Ağustos 2017 sabahı Karadağ/Latedem Tepe bölgesinde tespit edilen 3 terörist ve bir Doçka silahı icra edilen hava harekatı ile etkisiz hale getirilmiştir. Aynı operasyon kapsamında, Ziyaret ve Cami Tepe bölgelerinde yapılan arama-tarama faaliyetinde 30 metre uzunluğunda 4 odalı ve 5 metre uzunluğunda tek odalı suni olarak yapılmış 2 mağara bulunmuştur. Mağaralarda; bir adet doçka namlusu, bir Biksi namlusu, 5 kutusu açılmamış olmak üzere 1800 adet doçka mühimmatı, 1 adet roketatar mühimmatı, bir adet jeneratör, iki adet akü, 8 adet büyük tüp, 7 celikan mazot, mağara üzerine sabitlenmiş bir paratoner, muhtelif örgütsel döküman, bir miktar yaşam malzemesi bulunarak imha edilmiştir."

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 16:00
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