Teröristlerin revir olarak kullandığı sığınak bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, teröristlerden arındırılan Afrin kırsalında, teröristlerin gizlendiği yerlerde mayın ve bomba araması yapılıyor. Askerler tarafından arama sırasında teröristlerin gizlendiği bir sığınak bulundu.

Revir olarak kullanıldığı belirtilen sığınakta, çok sayıda tıbbi malzeme ve ilaç ele geçirildi. Çatışmada yaralanan YPG'li teröristlerin, sığınağa getirilerek burada tedavi edildikleri öğrenildi.