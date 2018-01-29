Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Teröristlerin ölüme terk ettiği kadını Türk askeri kurtardı

Türk askeri, Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK unsurlarından arındırılan bir köyde, terör örgütlerince ölüme terk edilmiş engelli kadını kurtararak Türkiye'ye getirdi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:47
Teröristlerin ölüme terk ettiği kadını Türk askeri kurtardı

AA- TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile yürütülen operasyonlarda TSK'ya ait birlikler Hatay sınırı karşısında Afrin'in batısındaki operasyonda El Hamam köyünü teröristlerden temizledi.

Köydeki evlerde gece arama-tarama yapan askerler, bir evde ölüme terk edilmiş engelli kadına rastladı. Afrinli kadın, bölgede hazır bekleyen Sağlık Bakanlığına ait zırhlı ambulansla alınarak sınır hattına kurulan UMKE ilk yardım çadırına getirildi.

Bitkin halde bulunan ve kimlik bilgilerine ulaşılamayan engelli kadın, burada sağlık ekiplerince tepeden tırnağa genel sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kırıkhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

"GEREKEN HASSASİYET GÖSTERİLİYOR"

UMKE çadırında kadının durumu hakkında sağlık personelinden bilgi alan Kumlu Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, yaptığı açıklamada, operasyon kapsamında sadece askeri anlamda değil, sivil ve sosyal anlamda da gereken hassasiyetin gösterildiğini vurguladı. Harekatın birçok noktada devam ettiğini hatırlatan Karaosmanoğlu, "Askerimiz, kadını Türkiye sınırının hemen karşısında bulunan El Hamam köyünde PYD unsurlarınca ölüme terk edilmiş yalnız bırakılmış şekilde buldu. Ama Türk askerimiz tarihimiz boyunca olduğu gibi hassasiyet göstererek kadını zırhlı ambulansla Türkiye'ye getirdi. Valimizin de talimatlarıyla buradaki UMKE çadırımız da ilk tedavisi gerçekleştirildi. Bakımı Türkiye Cumhuriyetince üstlenilmek üzere Kırıkhan Devlet Hastanemizde devam ettirilecek." sözlerine yer verdi.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 14:47
  1. TSK
  2. Afrin
  3. Zeytin Dalı Harekatı
  4. Afrinli kadın
  5. UMKE
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Azez semalarında teşrik tekbirleri yankılanıyor
    1. Azez semalarında teşrik tekbirleri..
    2. TEM Otoyolu'nda kaza değil cinayete..
    3. Teröristlerin ölüme terk ettiği kadını..
    4. Burseya Dağı'nda sıcak çatışma anları..
    5. AK Parti'den kritik 'ÖSO' adımı!
    6. 'Tikli' amcanın zor anları kamerada
    7. Flaş gelişme! Galatasaray'ın yıldızına..
    8. Kilis'e bir roket daha düştü!
    9. Temel Paşa, TSK'nın aldığı Burseya..
    10. İçtiği su donan köpeğin dili rögar..
    11. Atak helikopteri Afrin'de terörist..
    12. El-Mhanni Fenerbahçe’nin radarında
    13. ''Dava bu hakime düşerse, sonucu..
    14. ABD’nin inşaa ettiği beton mevziler..
    15. Zeytinburnu’nda Mehmetçik’e destek..
    16. Deve güreşlerinde bir kişi hastanelik..
    17. Minibüs nehre uçtu: 13 ölü
    18. Çaresiz kalan teröristler ABD ve..
    19. Kanserden korunmak için 20 önlem
    20. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final..
    PKK sevici Deniz Naki'den Türkiye kararı
    PKK sevici Deniz Naki'den Türkiye kararı
    İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
    İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
    Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış
    Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış
    MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...
    MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi