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Teröristlerin ölüme terk ettiği Afrinli yaşlıları Türk askeri kurtardı

Türk askeri,  Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü  PYD/PKK unsurlarından arındırılan Afrin'in  bir köyünde örgüt tarafından ölüme terk edilmiş iki yaşlıyı kurtararak   Türkiye'ye ulaştırılmalarını sağladı.

04 Şubat 2018 Pazar 13:02
Teröristlerin ölüme terk ettiği Afrinli yaşlıları Türk askeri kurtardı

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale  getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak  amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

TSK'ya ait birlikler Hatay sınırı karşısında Afrin'in batısındaki  operasyonda Bilal Ağa köyünü teröristlerden temizledi. Köydeki evlerde arama-tarama yapan askerler, iki ayrı evde ölüme terk edilmiş yaşlı bir kadın ile  bir erkeğe rastladı.

Mehmetçik tarafından zırhlı ambulans ile köyden çıkarılan 82  yaşındaki Ahmet Hannan ve 80 yaşındaki Azime Hüseyin, sınırdaki sağlık ekiplerine  teslim edildi.

Hassa Hassa Devlet Hastanesine getirilen Ahmet Hannan ve Azime Hüseyin  burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Yapılan muayenede Hannan'ın sol gözünün görmediği, sağ gözünün ise  kısmi gördüğü,  Azime Hüseyin'in ise  sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.

Hannan ve Hüseyin Hassa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin  ardından Antakya Bakım Evine sevk edildi.

Askeri yetkililer, Hannan ve Hüseyin'in terör örgütü  PKK/KCK/PYD  tarafından ölüme terk edildiğini, bulunduklarında karınlarının aç  olduğunu ve  Mehmetçik'in kendilerine kumanyasını verdiğini belirtti.

"Türk askeri kazandı, bizi kurtardı"

Hannan, AA muhabirine PKK/KCK/PYD'li teröristlerin yerel halka korku  salarak zulmettiğini anlatarak, "Evimizi talan ettiler. Köyümüzde Türk askeri  kazandı, bizi kurtardı." dedi.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 13:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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