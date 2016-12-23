Cloudflare

Teröristlerin menfeze tuzakladığı patlayıcı etkisiz hale getirildi

Siirt'te terör örgütü PKK mensuplarınca menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin menfeze tuzakladığı patlayıcı etkisiz hale getirildi
Eklenme: 23 Aralık 2016, 21:33
Bu haber 285 kez okundu

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerin bir istihbaratı değerlendirmesi sonucu Kooperatif Mahallesi Mehmet Süer Caddesi'nde, PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcı bomba düzeneği tespit edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, mahalleye girişi kapattı. Patlayıcı, bomba imha uzmanlarının yaptığı inceleme sonrası menfeze önce robot gönderildi.
Ardından menfeze geçen bomba uzmanı düdüklü tencere içerisine yerleştirilmiş kablolu ve uzaktan kumandalı bomba düzeneğini etkisiz hale getirdi.

 
EtiketlerSiirt
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Musul'da taktik değiştiriyor! ABD resmen ilan etti!
  • BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
  • Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!
  • PKK'ya son uyarı: Vururuz
  • Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...
  • AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
  • FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
  • DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
  • Mehmetçik El Bab'ı dar etti! Koalisyon izledi
  • Erdoğan çok net konuştu: Bize dokunan...
  • 20 Ocak'tan sonra her şey farklı olacak
  • Ronaldo'dan dünyaya insanlık dersi
  • İçkili danslı öğretmenler günü
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • 130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
  • 'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'
  • Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor
  • ABD, İsrail'i sattı ‘Durdurun!’
  • Günün âyet ve hadisi
  • Türkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısı
  • Suikastçının şifresini Bylock çözdü… Bakın neler çıktı
  • 15 Temmuz'un kritik ismi Mehmet Dişli ifade verdi
  • İngiltere'den flaş Halep açıklaması!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Ortadoğu'da savaşan terör örgütleri!Ortadoğu'da savaşan terör örgütleri!

Kan gölüne dönen Ortadoğu'da birçok örgüt bulunmaktadır. Peki bu örgütler…

Hepsi kaçtı, Mehmetçik savaşıyor!Hepsi kaçtı, Mehmetçik savaşıyor!

Mehmetçik DEAŞ’a Bab’ı dar ederken, terör örgütüyle mücadele ettiğini söyleyen…

DBP Kars İl Başkanı tutuklandıDBP Kars İl Başkanı tutuklandı

DBP Kars İl Başkanı Önder Fidanboy ile 1 parti yöneticisi…

4 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı4 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

Trabzon merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 30 kişi…

FETÖ'nün yeni taktiği! FBI'yı devreye soktularFETÖ'nün yeni taktiği! FBI'yı devreye soktular

Darbe planı başarısız olan FETÖ, ABD’deki Türk işadamlarını hedef aldı.…

Suikastçının şifresini ByLock çözdüSuikastçının şifresini ByLock çözdü

Telefon irtibatlarının bir kısmından ‘ByLock’çu emniyet mensupları’ çıktı. Yapılan incelemede…

Terör mağduru anne babalara da istihdam hakkıTerör mağduru anne babalara da istihdam hakkı

Terör mağdurlarının eşi ya da çocukları yoksa, anne-babası kamu kurumlarında…

Bodrum'da korkutan patlama sesleri!Bodrum'da korkutan patlama sesleri!

Yalıkavak'ta bir yapı markette çıkan yangın sırasında patlamalar meydana geldi,…

Suikatsçinin telefonundaki 'harf' şifresi için yazılım firmasından yardım istenecekSuikatsçinin telefonundaki 'harf' şifresi için yazılım firmasından yardım istenecek

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen polis memuru Mevlüt…