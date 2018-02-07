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Teröristlerin labirent tünelleri bulundu

TSK ve ÖSO'nun terör örgütü PYD/PKK'dan temizlediği Sirgaya Tepesi'nin etrafının birbiriyle bağlantılı tünellerle örüldüğü görüldü. Tünellerin içinde ranzalar ve mutfak malzemeleri tespit edildi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 17:56
Teröristlerin labirent tünelleri bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye  Ordusu (ÖSO) unsurlarının Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'dan temizlediği Sirgaya  Tepesi'nin birbirleriyle bağlantılı beton tünellerle çevrili olduğu görüldü.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, PYD/PKK'lı  teröristlerin, TSK ve ÖSO'nun önceki gün ele geçirdiği Sirgaya Tepesi'ni savaş  uçakları ve diğer ağır bombardımanlardan korunmak amacıyla beton tünellerle  çevirdiği ortaya çıktı.

İki metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde yapılan birbirleriyle  bağlantılı tünellerin içinde ranza ve mutfak malzemelerinin olduğu da gözlendi.

Her 10 metrede bir mazgalların olduğu tünellerin üstlerinin toprakla  örtülü olduğu da göze çarptı. Tünellerin duvarlarının yaklaşık 80 santimetrelik betonlardan yapıldığı görüldü.

Tepede incelemede bulunan AA muhabirleri ayrıca teröristlerin Zeytin  Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından yeni tüneller açmaya başladıkları ancak  iş makinelerini bırakıp kaçtıkları izlenimini edindi.

Sirgaya Tepesi'nden bakıldığında Kilis'in rahat şekilde görüldüğü de dikkati çekti.

PYD/PKK'nın yaklaşık 7 yıldır yoğun şekilde yuvalandığı Afrin'de,  kayalık ve dağlık bölgelerde çok sayıda tünel ve sığınak yaptığı biliniyor.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 17:56
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