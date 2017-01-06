Teröristlerin kimliği tespit edildi!

İzmir'de yaşanan terör saldırısı sonrası hainlerin kimlikleri tespit edildi.

Teröristlerin kimliği tespit edildi!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 10:31
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Çatışmada öldürülen bir teröristlerin üzerinden S.O. ve A.K. adına düzenlenmiş sürücü belgeleri ortaya çıktı.

İzmir Adliyesi'ne teröristlerin bomba yüklü araçla saldırısında polis memuru Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can şehit olmuş 3'ü polis 6 kişi yaralanmış, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 2 terörist ölü ele geçirilmişti.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili "Teröristler ölü olarak ele geçirilmiştir. Eyleme ve kişilerin kimliklerine bakıldığında, eylemi yapanların PKK olduğu değerlendiriliyor" dedi.

PKK BAĞLANTISI

İzmir'de öldürülen teröristlerin üzerinden çıkan kimlikler incelendiğinde İzmir'de katliam girişiminde bulunan teröristlerden A.K.'nin birinin 2011 yılında PKK üyeliğinden tutuklandığı ve 1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest kaldığı tespit edildi.

Olay yerinde bulunan çok sayıda mühimmatın yanı sıra teröristlerin üzerinden eski tip telefonların çıkması da dikkat çekti. 

 
Etiketlerİzmirpkkizmir saldırısı
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ulvi

pismaniz de hapis ten kurtul. git yeniden katliam yap. asin len sunlari. yetti artik ya.

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emin abdulhamid

15 Temmuzda yarım kalmış ABD patentli bir darbe girişimi var, Siyonist ABD ittifakı yarım kalmış işten hiç hoşlanmaz. Obama yönetimden ayrılmadan bir şeyler başarmak için teröristleri böyle pani k halde sahaya sürmüş olma ihtimalleri var. Bu saldırı hedefe ulaşsaydı çok fazla cana kıyacaklardı, vermek istedikleri mesaj ise "Devletin en korunaklı kurumu bile her saldırıya açık ve korunaksız, acziyetin beceriksizliğin dip seviyesi". MİT ve müsteşarını başarısız buluyorum ayrıca, Fidan isminde ısrarı anlayabilmiş değilim, tek başarı göremiyorum. Acilen yönetimsel ve kurumsal değişiklik şart.

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