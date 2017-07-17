Teröristlerin katlettiği çobanın cenazesi toprağa verildi

Şırnak'ın Yeniaslanbaşar köyünde teröristler tarafından kaçırılan ve daha sonra ölü olarak bulunan Tayyar Fidan'in cenazesi defnedildi.

Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Yeniaslanbaşar köyüne getirilen 8 çocuk babası Fidan'ın cenazesi, köy mezarlığına götürüldü.

Fidan'ın oğlu ve kızları defin sırasında Kürtçe ağıt yakarak gözyaşı döktü.

Cenaze törenine ailesi ve köylülerin yanı sıra İl Jandarma Merkez Bölük Komutanı Yüzbaşı Levent Bal ve Yeniaslanbaşar Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Serdar Ardıç katıldı.

Cenazenin defninin ardından ailesi, köyde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.

Dün sabah hayvanlarını otlatmak için evden çıkan Fidan'ın, akşam eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya haber vermiş, yapılan aramalarda, teröristlerin öldürdüğü Fidan'ın cesedi bulunmuştu.