Teröristlerin kabusu İHA'lar için müthiş hamle!

Medipol Üniversitesi bünyesinde kurulan laboratuvarlarda geliştirilen projelerle yeni nesil insansız hava aracı (İHA) haberleşme sistemlerinin temelleri atılıyor. Laboratuvarlarda savunma sanayisinde kullanılacak İHA’ların güvenlikli haberleşme sistemleri geliştiriyor.

İnsansız hava araçlarının (İHA) askeri ve sivil uygulama alanları her geçen gün artıyor. İHA’lar için önemli kullanım alanlarından biri de hücresel ağlarda mobil baz istasyonu olarak kullanılmaları. Deprem, yangın, sel gibi afetler sonrası zarar görmüş hücresel ağlarda haberleşmenin afet sonrası kısa zamanda devam etmesinin sağlanabilmesi noktasında İHA’lar hayati öneme sahip. Ayrıca konserler, mitingler ve maçlar gibi toplumsal aktiviteler esnasında haberleşme kalitesinin yüksek tutulması ve baz istasyonu kurulumunun zor olduğu dağlık yerlerdeki yerleşim alanları ile askeri üslerle haberleşmenin sağlanması noktasında da İHA’lar devreye girebiliyor. İşte bu noktalardan hareket eden Medipol Üniversitesindeki araştırmacılar, yeni nesil iletişim sistemleri üzerinde çalışmalar yürütüyor.

İHA’LARDA GÜVENLİ HABERLEŞME

Yrd. Doç. Dr. Kemal Özdemir’in liderliğinde bir ekip “5G ve Ötesi Laboratuvarı”nda savunma sanayisinde kullanılacak İHA’ların güvenlikli haberleşme sistemlerini geliştiriyor. Gerek karasal gerekse de uydu bağlantısı ile çalışabilen bu sistemlerde kullanılacak teknolojiler İHA’ların güvenli bir şekilde yer/uzay istasyonlarıyla iletişim kurmasını ve menzillerinin artmasını sağlayacak. Prof. Dr. Bahadır Güntürk ve Yrd. Doç. Dr. Tunçer Baykaş ise TÜBİTAK’tan destek aldıkları “İnsansız Hava Araçları Tabanlı Yeni Nesil Haberleşme Ağlarının Geliştirilmesi” projesinde Türk Telekom ile birlikte İHA kameralarının haberleşme sistemlerinde performans artırımı için çalışacak. Proje kapsamında İHA’ların topladığı görüntülerin analiz edilmesi ile gezgin İHA’ların servis sağladıkları kullanıcıların ihtiyaçlarına göre optimum konum ve irtifaya geçmelerini dinamik olarak sağlayan algoritmaların geliştirilmesi amaçlanıyor. Projelerin, hem sivil hem de askeri alanda kullanılabilecek yeni teknolojiler geliştirilerek haberleşme ve savunma sanayimize güç katacağı öngörülüyor.

60 GHZ’E KADAR ÖLÇÜM YAPABİLİYOR

5G ve Ötesi Laboratuvarı ile Hesaplamalı Kameralar ve Bilgisayarlı Görme Laboratuvarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan, laboratuvarda şu anda 60 GHz’e kadar ölçüm yapabilen deney aletlerinin mevcut olduğunu söyledi. Arslan şöyle dedi: “İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)’nın desteğiyle kurduğumuz bu sistemler, cep telefonlarında kullanılan frekansların 30 katı daha düşük dalga boylarında çalışıyor ve bant genişliği daha yüksek. Bu ise günümüzdeki kablosuz haberleşme sistemlerine göre çok yüksek veri hızı demek.”