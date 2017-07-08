Teröristlerin hamisi Almanya teröre teslim

HACI YAKIŞIKLI / HAMBURG - Almanya’nın Hamburg kentinde iki gün sürecek G20 Lider Zirvesi protestocularla polisin çatışması ve yakılan araçlardan yükselen dumanların gölgesinde başladı. G20 Zirvesi’nin Dönem Başkanı ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirvenin düzenlendiği Hamburg Fuar Kongre Merkezi’nde konuklarını karşıladı. Karşılamanın ardından G20 liderleri, “Terörle Mücadele” temalı toplantıda bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından aile fotoğrafı çekildi ve “Küresel Büyüme ve Ticaret” başlıklı birinci çalışma oturumuna geçildi.

PROTESTO VE ÇATIŞMALAR

Zirve nedeniyle kentte güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Şehir merkezinde birçok cadde trafiğe kapatılırken, toplu ulaşımda kısmen aksaklıklar yaşanıyor. Zirvenin düzenlendiği Hamburg Fuar Merkezi çevresinde kuş uçurtmayan güvenlik güçlerine, polis helikopteri de havadan destek veriyor. Ayrıca önlemler kapsamında Hamburg Fuar alanının bulunduğu bölgenin çevresinde 38 kilometrekarelik güvenlik kordonu oluşturuldu. Gösterinin yasak olduğu bu alana görevliler ve orada yaşayanlar dışında kimse alınmayacak. Zirve boyunca yaklaşık 20 bin polis güvenliği sağlayacak.

KOMŞULARDAN DESTEK KUVVETLERİ

Alman polisine Hollanda ve Avusturya’dan ekipler destek verdi. Uçuş yasağı getirilen bölgede en az 17 helikopter görev yapacak. Bunun yanı sıra 185 köpek ve atlı birlikler de hazır tutulacak. Olası taşkınlıklar için 40 toplumsal olaylara müdahale aracı hazır bekletilecek. Aynı zamanda zirve boyunca, terörle mücadele için özel eğitilmiş ekipler kentin farklı noktalarında konuşlandırılacak. Zirve karşıtı muhtemel gösterilere katılacak şiddet yanlılarının ülkeye girişini engellemek için Schengen uygulaması da 11 Temmuz’a kadar askıya alındı. Alman basını, protestocuların, ABD Başkanı Trump’ın zirveye gideceği istikamette bir oturma eylemi başlattığını ancak polisin bu eyleme müdahale ettiğini duyurdu. Haberlerde ayrıca Trump’ın aracının eylem nedeniyle yolu uzatarak zirve alanına ulaştığı kaydedildi. Alman basınının göstermemeye çalışmasına rağmen çatışmaların sürdüğü bölgelerden göğe kesif bir duman bulutunun yükseldiği dikkat çekti.

ERDOĞAN’IN KONVOYU BEKLETİLDİ

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, konvoyu toplantı alanına giderken güvenlik gerekçesiyle polis tarafından durduruldu. Erdoğan’ın toplantı alanına gitmek üzere otelden çıktıktan kısa bir süre polis eskortu eşliğindeki konvoyu caddede beklemeye alındı. Zirve alanına yakın bir bölgede şortlu bir şahsın Alman polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından, Erdoğan’a yönelik bir planı olduğunu şahsın ifade etmesi üzerine böyle bir tedbire başvurulduğu bildirildi.