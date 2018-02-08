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Teröristlerin gizlediği silah ve mühimmat bulundu

Nazımiye ilçesi kırsalında düzenlenen operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında teröristler tarafından doğal yarık içerisine gizlenmiş 50 kilogram alüminyum tozu, 1 adet tabanca, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

08 Şubat 2018 Perşembe 22:10
Teröristlerin gizlediği silah ve mühimmat bulundu

Nazımiye ilçesi kırsalında ele geçirilen malzemeler ile ilgili Tunceli Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye ilçemiz kırsalında icra edilen arama/tarama faaliyeti kapsamında, iki ayrı bölgede kaya altına ve doğal yarık içerisine gizlenmiş; 1 adet tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 6 adet fişek, 1 adet silah üstü dürbün, 50 metre elektrik kablosu, 50 kilogram alüminyum tozu, 14 kilogram boya, 30 çift eldiven, 10 adet elek, 1 adet makine öğütücü mikser (patlayıcı yapımında kullanılan), 100 metre naylon, 1 adet pense, 1 adet İngiliz anahtarı ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 22:10
  1. Tunceli
  2. Nazımiye
  3. operasyon

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