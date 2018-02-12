Teröristlerin cephaneliği böyle vuruldu
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’de yürütülen “Zeytin Dalı harekatı” kapsamında Katme köyünde terör örgütü YPG’ye ait bir cephanelik vuruldu12 Şubat 2018 Pazartesi 15:15
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’deki terör örgütü cephaneliklerini bombalıyor. Afrin ve Azez arasında kalan Katme köyünde terör örgütü YPG’ye ait cephaneliğin vurulma anı görüntülendi. TSK ve ÖSO askerleri tarafından cephaneliğin bombalanmasının ardından dumanlar yükseldi.
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