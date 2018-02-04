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Teröristlerin bir yalanı daha çürütüldü!

Terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Tunceli'den bir fotoğrafı, "TSK'nın Afrin'de tarihi eserlere zarar veriyor" yalanıyla paylaştı.

04 Şubat 2018 Pazar 14:48
Teröristlerin bir yalanı daha çürütüldü!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için sosyal medyada dolaşıma sokulan 3 fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı anlaşıldı. Sosyal medyada "TSK'nın çocukları hedef aldığı" yalanıyla paylaşılan cansız çocuk fotoğrafının Halep'te çekildiği ve 10 Haziran 2013'te bir sitede paylaşıldığı ortaya çıktı.

TUNCELİ'DEKİ PKK OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLMİŞTİ!

"TSK'nın Afrin'de tarihi eserlere zarar verdiği" şeklinde propagandada kullanılan fotoğrafın da 31 Ocak'ta Tunceli'de PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen ortaçağdan kalma bir esere ait olduğu tespit edildi.

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 14:48
  1. Afrin
  2. Terörle Mücadele
  3. TSK

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