Teröristleri ver tansiyon düşsün!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmeyeceğine yönelik açıklamalarına ilişkin, “Türkiye’nin tansiyon düşürme noktasında herhangi bir sorumluluğu yoktur. Eğer bu konuda sorumluluk aranıyorsa bunun baş sorumlusu Almanya’nın ta kendisidir. Almanya şu ana kadar kendi iç siyasi çekişmelerini sürekli olarak Türkiye ile ve diğer bazı Avrupa ülkelerini de yanına almak suretiyle bu sürece taşımıştır. Almanya, Avrupa Birliği müktesebatına uymayan bir ülke konumuna düşmüştür” dedi.

VİZEDE DE BİZE YAMUK YAPTILAR

Cuma namazını Yıldız Hamidiye Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı, gazetecilerin sorularını cevapladı. Vize konusunu örnek gösteren Erdoğan, şöyle devam etti: “Bir vize konusu olmuştur, Avrupa Birliği sözünde durmamıştır. Aynı şekilde mültecilerle ilgili Türkiye’ye ödeme vaadinde bulundukları biliyorsunuz 3 artı 3 milyar avro gibi bir söz vermişlerdir. Bu parayı vermedikleri gibi şu ana kadar arazide kullanan rakam 825 milyon avrodur. Avrupa Birliği bu noktada vaadinde durdu mu? Durmadı.”

MERKEL’E, YEŞİLLER’E OY VERMEYİN!

Gurbetçilere de seslenen Cumhurbaşkanı şu çağrıda bulundu: “Şu anda Almanya neyi konuşuyor? İşte 25-30 gün sonra yapılacak olan seçim için adeta SPD ve Hristiyan Demokratlar olarak ‘Türkiye’yi ne kadar hırpalarsak o kadar içeride fazla oy alırız’ havasına düşmüşlerdir. Ben de Almanya’daki bütün soydaşlarıma diyorum ki, sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Ne Hristiyan Demokratları ne SPD’yi ne Yeşilleri... Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır. Türkiye’ye karşı düşmanlık yapmayan siyasi partilere gerekli desteği verin. Birinci parti, ikinci parti olmaları önemli değil, onlara verin.”

ONLARIN YARGISI VARSA BİZİM DE VAR

Erdoğan, FETÖ’cü Adil Öksüz’ün Almanya’ya kaçtığı iddialarına ilişkin de şunları söyledi: “Biz şu anda üzerimize düşen diplomatik görevi yapıyoruz. Almanya, kendi vatandaşlarını bizden isterken nasıl bir farklı tutum içine giriyorsa, biz de şu anda orada bulunan bu teröristleri kendilerinden istiyoruz. 4 bin 500 terörist dosyasını Sayın Merkel’in kendisine verdim. Bunlardan bize herhangi olumlu bir dönüş olmadı. Onların burada 3-5 tane diyelim ki tutuklusu var, onları sürekli bizden istiyorlar. Onları bizden isterken, kusura bakmasınlar, onların yargısı varsa, bizim de yargımız var. Yargımız, bu konuda kararı verir, kararı verdikten sonra da gereği neyse onu yaparız.”