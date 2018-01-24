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Teröristleri titreten mesaj: Hepsinin canını alacağız!

Afrin Operasyonu 5. gününde devam ederken Zeytin Dalı Harekâtı’na katılmak için Afrin sınırında hazırlık yapan Mehmetçik ''Teröristlerin hepsinin canını alacağız” diyerek terör örgütüne mesaj verdi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 13:48
Teröristleri titreten mesaj: Hepsinin canını alacağız!

Zeytin Dalı Harekatı’nın 5’inci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu birlikleri Afrin’ndeki ilerleyişini sürdürüyor.

Operasyona takviye için Türkiye’den de askeri birliklerin Afrin’e geçişi ve fırtına obüslerinin atışları devam ediyor. Hatay’ın Hassa ilçesinde tank, zırhlı personel taşıyıcı ve vinçlerle birlikte sınırdan geçmeye hazırlanan Türk askerleri, teröre karşı önemli mesajlar verdi.

Muhammet isimli Uzman Çavuş,"Vatanımıza, milletimize hizmet ettiğimiz için çok mutluyuz. Ailelerimiz bizi beklemesinler. Ne mutlu Türk’üm diyene. Herkes dua etsin. Allah razı olsun herkesten." diye konuştu.

BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Yunus isimli asker ise duygularını şöyle ifade etti: "Gerçekten burada olduğum için mutluyum. Vatan için bir şeyler yapmaktan inan çok gurur duyuyorum. Sonumuz hayırlı olsun. İnşallah kısa zamanda operasyonu tamamlayabiliriz. Ailelerimize çok selam olsun. Onları çok seviyorum.

BİZDEN DUALARINI EKSİK ETMESİNLER

Beklemesinler şimdilik bizi. Biz elimizden geleni yapıyoruz onlar da bizden dualarını eksik etmesinler. Oradaki arkadaşlarıma da Allah sabır, gayret versin. İnşallah muvaffak olacağız. Motivasyonumuz gerçekten yerinde, hiçbir sıkıntımız yok. Zaten gülüyoruz farkındaysanız."

HEPSİNİN CANINI ALACAĞIZ

Emrah isimli asker de "Buradan Türk milletine selam olsun, vatan sağ olsun. Teröristlerin hepsinin canını alacağız" ifadelerini kullandı. Necati isimli asker ise "Biz sadece ağlayan, gözü yaşlı çocuklar için buradayız" dedi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 13:48
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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