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Teröristleri perişan ettiler - VİDEO

Atşan beldesinde Esed'in teröristlerine darbe vuran muhalifler, o anların görüntüsünü paylaştı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:53

Suriye'de muhalifler, Esed Rejimi'nin işgali altındaki Atşan beldesine harekat düzenledi. Muhalifler, o anların görüntüleri ile ele geçirdikleri mühimmatları yayınladı.

Yayınlanan görüntülerde muhaliflerin belde giriş anları yer alıyor. Videoda daha çok muhalif piyade birliklerinin beldede verdiği mücadele bulunsa da, harekatın tank ve top atışlarıyla desteklendiği biliniyor.

Operasyonda Esed çetelerinden bir çok terörist de etkisiz hale getirildi. Ayrıca çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Öte yandan Atşan beldesi Hama şehrinin kuzeydoğusunda bulunuyor. Harekatı düzenleyen Ahrar Şam grubu ise, geçtiğimiz günlerde ÖSO ve diğer bazı muhalif gruplarla ortak operasyon odası kurmuştu. Söz konusu ittifak, DEAŞ ve Esed başta olmak üzere İdlib'i işgal etmek isteyen çetelere karşı toplandı.

Türkiye Haber Merkezi

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 13:53
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