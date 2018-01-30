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Teröristleri kurtarmak BBC'ye düştü! Skandal yayın

TSK'nın Afrin'de teröristlere yönelik düzenlediği operasyonlara karşı kötü bir algı oluşturmaya çalışan İngiliz kanalı BBC, tarihi eserlerin vurulduğunu savunuyor.

30 Ocak 2018 Salı 14:45
Teröristleri kurtarmak BBC'ye düştü! Skandal yayın

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlere darbe üstüne darbe vurmasının dünyadaki etkileri sürüyor.

Türkiye sınırında oluşturulmak istenen terör hattına engel olan TSK'nın operasyonlarını durduramayan İngilizler, medyayı kullanarak algı çalışmasına başladı.

TAPINAK VURULUYOR YALANI

Ülkede yayın yapan BBC'de ekrana gelen haberde; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede yaptığı hava operasyonları kapsamında tarihi eserlerin de hedef alındığı ifade edildi.

TARİHİ ESERLER AVRUPA'YA TAŞINSIN İSTİYORLAR

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgede müzeleri imha etmesine, YPG'li teröristlerin de tarihi eserleri kaçırarak Avrupa'ya satmasıyla ilgili tek bir haber yapmayan BBC, Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için böyle bir habere imza attı.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 14:45
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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