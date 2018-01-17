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Teröristleri korku sardı: 400 araçlık konvoy...

Terör örgütü PYD/PKK, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin üzerindeki baskısını azaltmak amacıyla Münbiç’teki unsurlarıyla yığınak yapmaya başladı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 14:05
Teröristleri korku sardı: 400 araçlık konvoy...

AA'nın Münbiç’teki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, terör örgütü Fırat Nehri’nin batısında yer alan ilçede geniş yığınaklar yapıyor.

400 ARAÇLIK KONVOY

İçlerinde ABD’nin verdiği zırhlı araçların da bulunduğu yaklaşık 400 araçlık konvoy, Münbiç merkezine geldi. Araçlar ve taşıdıkları teröristler daha sonra ilçenin iki noktasına gönderildi.

Yığınaklardan ilki, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin güneydoğu hattının karşısında yer alan Arima beldesi ile Lübnani Çiftliği’ne yapıldı.

AFRİN'E TAKVİYE

Terör örgütü, ikinci yığınağını, Münbiç’in güneyindeki Silo bölgesinde yapıyor. Silo’daki yığınağın, örgüt ile Beşşar Esed rejiminin arasındaki sınırı oluşturan hatta yapılması, Afrin’e takviye unsur gönderileceği şeklinde değerlendiriliyor. Münbiç’in Afrin ile doğrudan fiziki teması bulunmadığı için, teröristlerin rejim kontrolündeki alandan sevk edilmesi gerekiyor.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 14:05
  1. PYD
  2. Türkiye Afrin operasyonu
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