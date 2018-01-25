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Teröristleri gömecek yer kalmadı

TSK'nın başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında öldürülen çok sayıda YPG/PYD/PKK'lı terörist Afrin'e gömüldü.

25 Ocak 2018 Perşembe 13:24
Teröristleri gömecek yer kalmadı

Cumartesi günü başlayan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'de bulunan çok sayıda hedef yerle bir edildi. Kara harekatının başlamasıyla ABD ve Rusya'dan destek bekleyen fakat aradığı desteği bulamayan terör örgütüne ağır kayıplar verdiriliyor. Çok sayıda YPG'li terörist ise teslim alındı.

TERÖRİSTLER İÇİN TÖREN

Zeytin Dalı Harekatında öldürülen teröristler örgütün paçavralarına sarılı olarak Afrin'e gömülmeye devam ediliyor. Afrin'de terör örgütünün verilen kayıpları saklamaya çalışmasına rağmen 2 gün önce 20 teröristini gömen YPG'liler bugün de 10 terörist için daha cenaze töreni düzenledi.

2 gün önce 20 terörist ise böyle gömülmüştü...

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 13:24
  1. PYD
  2. PKK
  3. YPG
  4. YPG'li teröristler
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