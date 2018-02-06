Teröristleri Afrin'e getirdiler
TSK'nın düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ağır darbe alan terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin çeşitli bölgelerinden topladığı teröristleri Afrin'e getirdi.06 Şubat 2018 Salı 13:16
PYD/PKK, geçen hafta Suriye'nin kuzeyinde işgalinde tuttuğu bölgelerde, Afrin'e "dayanışma konvoyu" tertipleyeceğini duyurmuştu.
AA'nın Afrin ve Haseke içindeki güvenilir kaynaklarının verdiği bilgiye göre, PYD/PKK işgalindeki Kamışlı, Dırbasiye, Malikiye, Haseke merkez ve Kahtaniye gibi yerleşimlerden çıkan araçlarla gelen çok sayıda kişi önceki gün Türkiye sınırında yer alan Aynularab'a (Kobani) ulaştı.
Aynularab'da hazırlanan diğer vasıtalarla birleşen, yüzlerce otobüs ile binek araçtan oluşan konvoy da dün gece geç saatlerde Afrin'e girdi.
ESED İZİN VERDİ
Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki yollardan geçerek Afrin'e gelen konvoyda en az 2 bin kişinin yer aldığı görüldü.
Araçların ilk çıkış yaptığı noktalar ile Afrin içindeki kaynaklar, konvoydakilerin bir kısmının gönüllülerden oluştuğunu ancak önemli bir bölümünün PYD/PKK'nın katılımı zorunlu tuttuğu "memur ve öğrenciler"den meydana geldiğini bildirdi.
Konvoyda ayrıca, çeşitli bölgelerden toplanmış yaklaşık 500 terörist yer aldı. Afrin'e sokulan 500 kişilik grubun içindekilerin az bir bölümünün örgüte yeni katılanlardan oluştuğu öğrenildi.
PYD/PKK, geçen hafta, işgal ettiği bölgelerde "Afrin'le dayanışma" adı altında gösteriler organize etmiş, "memur ve öğrenciler"in katılımını zorunlu tutmuş ve tüm iş yerlerine zorla kepenk indirtmişti.
AA'nın 21 Ocak 2018 tarihli haberinde de Esed rejiminin Halep il merkezindeki PYD/PKK’lıların Afrin’e yardım gönderebilmesi için kara yolunu kullandırdığı bilgisi paylaşılmıştı.
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öztürk40 dk önce selcuka katiioyorum neden vurmadniz. Barutosman1 sa önce Dölsüz ermeni dönmeneleri Terörüsler sizin şeytandan geldığiniz belli. Tohumsuz kahpeler sıra sıra dizeceğiz sizi ali1 sa önce bunların içinde türbanlılarda var müslümanın bunlarla ne işiolabilirki bence müslümanım diyenlerin hiç bir işi olamaz bu hadsizlerle... yazıYORUM1 sa önce Karı kızı cepheye sürecek kadar yawşak bu fistanlı totoşlar Camoka1 sa önce Ula geri zekalılar kendisini kullandiran beyinsizler kimin için ölüyor sunuz hadi gelin bakalım ölüm sizi bekliyor... Rabia Zafer 2 sa önce Ölmeye Gelmişler. Hiç Şüphesiz. Selim2 sa önce Neden Bİr cehhe de Tel Rifat tarafından açılıp oradan sınır tamamen kapatılıp Afrine giriş çıkışlar engellenmiyor? Öyle yapılsaydı bu soysuzların geçişi mümkün olmazdı. suriyeliler 2 sa önce azezde özellikle ATME gibi kamplarda gözlemlediğim binlerce genç var Türkiyedede binlercesuriyeli gençülkeleri için savaşmaya hazır bunlar şimdiden niye eğitilmiyor silahlandırılmıyor bari kamplarını koruyabilsinler?yarın telabyad aynel arab gibi bölgelerede bu insanlar yerleşcek onlara ülkeleri için mücadele etme şansı ve eğitimi verilmeli,zaten şerefsiz it çapulcu pkk-pyd bitsede Suriyede savaş bitmicekki bu insanlar eğitimli ve savaşa hazır olmalı ;zaten başka ülkelrdesavaşmayıpbaşka işler peşinde koşanlar hemen sınırdışı edilmeli onlar bu çakallıkla zaten başka bir yere sığınırlar!TürkiyE destekli öso lu asker sayısı 200 bine çıkarılmalı çünkü bir üsrü alan geri alıncak ve buralar koruncak!BEN BAZI SURİYELİLERİN BAŞVURDUK ALMADILAR DEMESİNİ YADIRGIYORUM İSTESELER GİDERLER KİMSEDE NİYE GELİN DEMEZ! Selcuk2 sa önce Onlar afrine girerken bizimkiler ne yapıyordu. Nerede IHA lar. Niye havadan bombalamamislar. Hepkahraman Türkmilleti3 sa önce Yıl 1071 Sultan Alparslan’ın bizans sınırına gönderdiği gözcüler gelirler, heyecanla ve korkuyla ; “sultanım bizden 10 kat büyük bizans ordusu hızla yaklaşıyor”.sultan gayet sakin :BİZDE ONLARA YAKLAŞTIK.